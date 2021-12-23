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万里维和路 拳拳报国心——中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队开展“白衣执甲·蓝盔砺剑”活动

2021年12月23日16:11 | 来源：人民网-国际频道
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维和医疗分队深入学习党的十九届六中全会，组织向党旗宣誓、重温入党誓词。李晓龙摄
维和医疗分队深入学习党的十九届六中全会，组织向党旗宣誓、重温入党誓词。李晓龙摄

人民网约翰内斯堡12月22日电 （记者闫韫明） 日前，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队开展“白衣执甲·蓝盔砺剑”活动。“让教育走进官兵，让官兵喜欢教育”，任务之初，医疗分队就对思想政治教育定下了主基调。他们紧紧围绕医疗中心工作筹划部署，结合任务区疫情防控和伤病员诊治面临的客观形势，提出以“白衣执甲·蓝盔砺剑”主题实践活动牵引整个任务期思想政治工作，充分发挥思想政治教育的主动性、创造性和实效性。

聚焦战斗力，发挥内驱力，借助科技力，注重感染力，教育者才能有底气，受教者才能有兴趣。活动开设蓝盔讲坛，搭建“我的维和故事”个人讲述平台，结合党史学习教育活动，让队员讲述自身所见所闻所感；凝练蓝盔精神，广泛发动队员出谋划策，创作队歌、设计队徽、凝练队训，营造出唱队歌、戴队徽、扬队训的浓厚氛围，增强团队凝聚向心力；打造蓝盔印记，自编自导自演《旗袍秀》《吉祥舞》等特色文艺节目，传播中国传统文化，通过维和动漫和绘画等形式，展示日常工作生活场景，表达世界和平的美好愿望；争创蓝盔荣誉，把“立足岗位·争先创优”融入经常，激发队员使命感荣誉感。

归正教育重心、助力卫勤保障，是分队开展思想政治教育的出发点和落脚点。他们将思想政治教育与卫勤保障中心任务一体推进、结合转化，利用任务部署、工作讲评、接诊救治等时机开展随机式、跟进式、渗透式教育，做到融入中心、向战而行。前不久，护士长陈亭的科研成果荣获“中华护理学会科技奖”三等奖，分队通过“我的维和故事”个人讲述时机，邀请陈亭分享自己的研究成果和工作感悟。目前，该研究成果已经运用到维和卫勤保障任务中，给予多名患者精准治疗，取得良好效果。

医疗分队政工干事李晓龙表示，用真理说服人、用真情感染人、用真实打动人，是开展思想政治教育的根本遵循。分队将坚持在对标看齐中把正方向，在强基固本中回归本真，在创新实践中彰显威力，用思想政治教育的“硬举措”助力卫勤保障的“硬效能”，切实以全身心投入、全天候应战、全流程防控、全方位诊治积极投入维和战位，凝聚起强军兴军的磅礴力量。

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(责编：王禹蘅、常红)

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