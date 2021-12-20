人民网讯 12月16日，中国驻葡萄牙大使馆在线举办“练太极、健体魄、促交流、迎冬奥”中葡太极文化交流活动，庆祝北京冬奥会倒计时50天。中国驻葡萄牙大使赵本堂、葡萄牙北京冬奥会参赛代表团团长佩德罗·法龙巴、中国国家体育总局武术运动管理中心副主任张征等出席并致辞，杨式太极拳亲族传人傅清泉、世界太极拳冠军邱慧芳现场分享太极拳奥秘。

赵本堂在致辞中说，今天的活动正值北京冬奥会倒计时50天，我们在这里共同表达对北京冬奥会、冬残奥会的期许和祝愿。今天也是联合国教科文组织将中国太极拳列入人类非物质文化遗产代表作名录一周年。此次活动举办将开启中葡文化交流、太极文化交流的大门。

赵本堂强调，当前世界正面临着新冠肺炎疫情等严峻挑战，世界各国需要发扬奥林匹克精神，携手应对人类面临的共同挑战。任何违背奥林匹克精神、违背全世界人民意愿、试图阻挠奥林匹克运动的行为，终将为历史所唾弃。中国驻葡萄牙使馆将一如既往支持中国传统文化尤其是太极拳在葡交流，并将与大家一起努力，携手共进，实现共赢，共同为促进太极文化在葡发展，为加深中葡两国的文化理解与认同，为持续增进两国友好关系作出积极贡献。

法龙巴表示，太极运动传达出团结和谐的美好精神，这正与奥林匹克运动精神相契合。还有50天，他将带领葡体育代表团参加北京冬奥会。他相信在和谐团结的奥林匹克精神与太极运动精神引领下，中国一定会将北京冬奥会办成有史以来最精彩的冬奥会之一。

张征说，疫情期间，驻葡萄牙大使馆发起组织太极文化交流活动，倡导居家锻炼，对于舒缓身心，守护健康，坚定抗疫必胜的信念，都有着积极的促进作用。

里斯本大学原副校长、孔子学院外方院长若昂·巴雷罗说，太极拳是一项美学和健康兼具的运动。它反映了中国人民对身心结合的哲学理解，是中国人民馈赠给全世界的珍宝。

杨式太极拳亲族传人、世界永年太极拳联盟主席傅清泉说，太极凝结了中国人的哲学思想，是中国天人合一思想的完美阐释。同时，太极讲究心智的配合，是智者的运动。

活动中，傅清泉亲自做太极示范，系统讲解杨氏太极的“形”“美”“神”“力”以及身心相融的统一，传授其自创的易学易练的“内家七式”太极功法，并教授“云手”帮助大家降低高血压、解除肩部病痛，大家受益匪浅。邱慧芳以线上直播方式表演优美的“太极二十四式”，与会者深深为太极之美而陶醉。里斯本大学孔子学院学生也做了精彩的太极表演。

葡萄牙中国武术、气功、太极、散打运动联合会会长保罗·阿劳若说，太极拳深受葡民众喜爱，今天可以直接向中国太极老师学习请教，收获颇丰。葡萄牙中华艺术中心纳尔逊·巴罗佐说，希望今后与中国太极拳大师多多交流，为促进中葡两国间人民的友谊作出贡献。

参与活动的葡各界人士纷纷表示，活动不仅让大家在疫情期间习得了强身健体、保持健康的太极拳，也对博大精深的中华传统文化有了更进一步的理解和认同。与会者共同祝愿北京2022年冬奥会圆满成功，为世界奉献一场精彩隆重的盛会，祝愿中葡两国文化交流与合作更加丰富多彩。

活动由中国驻葡萄牙大使馆主办，里斯本大学孔子学院承办，国家体育总局武术运动管理中心、北京理工大学支持举办。驻葡使馆全体馆员、在葡中资机构、葡5所孔子学院师生、中文学校师生、华侨华人、在葡留学生及葡萄牙各界太极拳爱好者数百人参与线上活动。

(责编：王禹蘅、常红)