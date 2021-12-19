会议现场 （主办方供图）

人民网北京12月19日电（记者王京）12月18日，中国公共关系协会在京举办“2021中国公共关系发展大会”。大会以“生态文明：创新实践与国际传播”为主题，旨在深入宣介习近平生态文明思想，讲好中国生态文明建设的故事。会议现场发布了《共建美丽中国 共护人类家园——公共关系助力践行生态文明倡议书》。

生态环境部副部长、党组成员邱启文，全国政协委员、中国公共关系协会会长、国务院新闻办原副主任郭卫民出席大会并致辞，《生物多样性公约》执行秘书伊丽莎白·穆雷玛发表视频致辞。全国政协委员、协会副会长、经济日报社原社长张小影出席大会，协会常务副会长兼秘书长王大平主持大会致辞。

邱启文在致辞中表示，要不断改进正面传播，增进全世界对中国生态文明理念的理解和认同，讲好中国生态环保故事。要广泛宣传习近平生态文明思想，深入总结中国生态文明建设所取得的成就和经验，加大环保议题设置和生态文化交流，传播好中国声音，为全球生态环境治理提供中国方案和中国智慧。

郭卫民在致辞中指出，做好中国生态文明的国际传播，需要各界携手努力。要精心设计传播内容、汇聚传播主体合力、创新传播渠道方式，切实提升传播实效，为讲好中国生态文明建设故事、共建全球美好生态作出积极贡献。

伊丽莎白·穆雷玛从国际视角，高度肯定中国提出生态文明这一理念的重要意义，并对中国成功举办联合国生物多样性大会COP15表示充分肯定。她强调，有效的传播工作对促进生物多样性保护实践有着重要影响。

为进一步广泛凝聚社会共识，凝聚公共关系领域力量，助力生态文明建设，中国公共关系协会正式发出《共建美丽中国 共护人类家园——公共关系助力践行生态文明倡议书》。

中国公共关系协会倡议，要共做生态文明理念的有力传播者，广泛搭建传播平台、精心策划传播活动，生动讲好中国故事、凝聚国际共识。要共做生态文明建设的专业推动者，将生态文明理念融入行业标准制定、价值观念建设、合作伙伴选择、产品设计制造等运营全过程，推动更多机构、企业和个人践行生态文明。要共做生态文明事业的坚定实践者，坚持简约适度、绿色低碳、文明健康的生活与工作方式，保护环境从我们每个人做起，从此时此刻做起。

来自政府、高校、智库、媒体、企业、公关公司代表出席大会。部分地方协会代表以线上形式参会。与会代表一致认为，生态文明事关民众普惠福祉、事关美丽中国建设、事关人类生存根基。在习近平生态文明思想指引下，中国已经迈向生态文明新时代，美丽中国画卷徐徐铺开。但也要看到，生态文明建设依然任重道远，需要各方不懈为之奋斗。公共关系各方有义务、有责任共同努力推进生态文明建设。中国公共关系协会还会围绕生态文明建设，发挥新时代中国特色公共关系独特作用，促进生态文明传播工作有效开展。

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