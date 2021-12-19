人民网河内12月19日电 （记者杨晔）12月18至19日，“2021年新时代国际中文教育国际学术研讨会”在河内举办，会议以视频方式进行。本次研讨会由中国教育部中外语言交流合作中心和越南河内大学主办，中国广西师范大学和越南河内大学孔子学院承办。与会嘉宾为来自越南全国各地中文教师与学者，此外还有来自中国、越南、日本和泰国等国专家学者。

中国驻越南大使馆文化处彭世团参赞、广西师范大学副校长苏桂发，以及越南教育培训部科学技术与环境司、河内大学等单位嘉宾在线致辞。研讨会由专家主题发言和七个分论坛组成，包括国际中文教育与社会发展论坛（新汉学计划博士学术论坛）；翻译与新时代中文教育论坛；文字、文学与文化论坛；汉语语法论坛；汉语教材论坛；汉越语言对比论坛；汉语学习与教学论坛等。与会专家学者详细介绍了各自参会论文内容，围绕论文及相关课题展开了热烈讨论。

与会嘉宾表示这是一次难得的专业交流与学习机会，将促进越南国际中文教育水平整体提高，为中越传统友谊添砖加瓦。

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