人民网首尔12月19日电 （记者马菲）在北京冬奥会倒计时50天之际，由中国驻韩国大使馆、韩国文化体育观光部、京畿道议政府市共同主办的“中韩冰壶——北京冬奥会加油赛”于16日至17日在韩国京畿道议政府市举行。中国驻韩国大使邢海明，韩国文体部长官黄熙、议政府市长安炳龙，国会议员金敏徹、吴永焕，议政府市议会议长吴范九等出席开幕式或发来贺词。

邢海明在开幕式上表示，作为世界上首个“双奥”之城，北京的“冬奥味”已越来越浓。在中国政府和社会各界的积极努力下，当前冬奥会各项筹办工作已按计划准备就绪。中国将同国际奥委会和各国体育健儿一道，全力展现“更高、更快、更强、更团结”的奥林匹克精神，为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，为冬奥运动的普及推广和国际奥林匹克事业作出新的贡献。

黄熙在贺词中表示，衷心祝愿此次比赛和北京冬奥会圆满成功。韩中两国是友好近邻，历史交往悠久。本次大赛适逢北京冬奥会倒计时50天，具有特殊意义。希望比赛能为深化韩中友谊、声援北京冬奥会成功发挥带头作用。2018年平昌冬奥会的和平团结精神让世人感动，期待北京冬奥会可以延续这一精神，给两国乃至世界人民带来慰藉。韩国文体部未来将继续加强同中方合作，扩大两国文体等领域交流，深化两国人民友好感情。

安炳龙代表47万议政府市民对大赛举办表示祝贺，期待北京冬奥会圆满成功。他表示，自2018年平昌冬奥会举办以来，奥运赛事接连在亚洲举办，吸引了全球目光。北京冬奥会的成功不仅将是中国的成功，也是亚洲的成功，更是世界的成功。相信北京冬奥会将为人类和平友好事业和体育建设作出重要贡献。明年是韩中建交30周年，希望此次比赛给两国人民在疫情下的日常生活注入活力，促进冬季运动普及，特别是为增强两国人民相互理解、深化友好感情发挥积极作用。

吴永焕表示，2018年平昌冬奥会的团结和呐喊至今仍让韩国国民记忆犹新，期待此次比赛可以唤起民众对冰壶等冬季运动项目的热情。明年是北京冬奥会举办之年，也是韩中建交30周年。今明两年还是“韩中文化交流年”，希望韩中两国活跃沟通和交流，共同创造美好未来。他还预祝北京冬奥会取得圆满成功。

此次冰壶比赛采取淘汰制。中方在韩活跃的知名主播和留学生，韩方前国家队员、时装模特、歌手等各组成4支参赛队伍进行角逐。最后，由韩国著名歌唱家、2018年平昌冬奥宣传大使仁顺伊率领的韩国“冰佑”队发挥主场优势，夺得冠军。

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