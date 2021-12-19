人民网罗马12月19日电 （记者韩硕）意大利时间12月17日晚，中国手机品牌Realme在米兰City life购物中心举办了品牌互动交流会，Realme意大利国家经理陈曦、意大利科技类知名自媒体测评人安德里亚·加莱阿齐以及广大Realme品牌的爱好者参加了交流会。

交流会上陈曦与场下观众互动，解答观众提出的问题。意大利科技类知名自媒体测评人安德里亚·加莱阿齐也在活动中与到场观众分享心得体会。

对于中国手机品牌Realme在意大利的发展情况，陈曦表示：“从2021年的3月份开始，我们呈现出了井喷式发展，通过我们的产品和服务不断创造价值，意大利用户愿意使用中国的产品，使用中国的技术，使用中国的芯片和服务。感谢祖国给我们品牌带来的力量和不断强大的中国制造对世界的影响。”

据了解，2019年12月Realme开始进军意大利市场，2021年在意大利已销售了超过80万部手机，对比前一年销售水平提高了10倍，目前占据了意大利手机市场份额的5％。

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