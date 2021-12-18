新华社伦敦12月17日电（记者郭爽）英国政府17日公布的疫情数据显示，该国单日新增新冠确诊病例93045例，连续第三天创下疫情暴发以来单日新增病例最高纪录，累计确诊11190354例。当天英国新增死亡病例111例，累计147048例。

英国卫生安全局17日公布的数据显示，英格兰的新冠病毒传染数R值已由此前一周的0.9至1.1之间，上升到目前的1.0至1.2之间。英国国家统计局同日公布的数据显示，在截至12月11日的一周内，英格兰每60个人中就有1人感染新冠病毒，在威尔士是每55个人中有1人，在北爱尔兰每50个人中有1人，在苏格兰每80个人中有1人。

英国首相约翰逊17日说，奥密克戎毒株已成为英国“非常严重的威胁”，该国正面临“非常严重的（奥密克戎毒株感染）病例潮”。英国卫生安全局17日公布的数据显示，该国当日新增奥密克戎毒株感染病例3201例，累计14909例。

苏格兰政府首席大臣妮古拉·斯特金17日说，奥密克戎毒株已超过德尔塔毒株，成为苏格兰传播的主导毒株，该地区奥密克戎毒株感染病例数正在呈指数级上升。

英国帝国理工学院17日发布的一项最新研究显示，奥密克戎毒株导致二次感染的风险是德尔塔毒株的5.4倍；接种两剂辉瑞或阿斯利康等疫苗预防奥密克戎毒株有症状感染的有效性为0至20%之间，接种加强针后的有效性为55%到80%之间。

《英国医学杂志》17日发表的一篇文章说，一些医学专家当天敦促英国政府立即升级防控措施，包括减少社交接触等，以遏制奥密克戎毒株传播并防止卫生服务系统崩溃。

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