新华社联合国12月17日电（记者王建刚）联合国儿童基金会（儿基会）17日说，虽然变异新冠病毒奥密克戎毒株在世界多国多地传播，各国仍应尽可能避免全国范围的学校停课。

儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔说，奥密克戎毒株是一种新的需要关注的变异毒株，公共卫生专家和科学家正在努力了解。在充满不确定性的情况下，许多政府开始考虑是否继续保持学校开放的问题，然而“另一波大范围的学校关闭对儿童来说将是灾难性的”。

福尔说，事实已清楚表明，全国范围内长期关闭学校以及学生缺乏远程学习机会等状况会使几十年来在教育领域取得的进步“化为乌有”，令孩子们的童年生活变得“面目全非”。除失去学习机会外，孩子们还失去了学校提供的安全保护、与朋友日常的面对面互动和获得医疗保健的机会等。这一代学龄儿童可能总共损失17万亿美元的潜在终生收入。

福尔强调，“应尽可能避免全国范围内的学校关停”，必须尽一切努力保持学校开放，同时增加对数字连接的投资，以确保没有一个孩子掉队。2022年不能又是学业中断的一年。

世界卫生组织14日说，奥密克戎毒株正以“空前”速度传播，可能已蔓延至全球大多数国家和地区。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)