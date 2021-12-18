新华社柏林12月17日电（记者张毅荣）德国联邦卫生部长卡尔·劳特巴赫17日表示，受奥密克戎毒株影响，德国大规模的第五波新冠疫情“不可避免”，“这将对我们的医院、重症病房甚至整个社会构成巨大挑战”。

劳特巴赫当天在汉诺威对媒体表示，即使奥密克戎毒株感染引发的重症率较低，也只能使死亡病例数在二至三周内维持较低水平，随后死亡病例数可能增加。

他表示，接种疫苗加强针是“唯一能够可靠保护人们免受奥密克戎毒株感染引发重症的途径”，必须努力减缓奥密克戎毒株的传播，利用时间接种加强针。劳特巴赫呼吁，所有计划在即将到来的圣诞假期出行的民众，都应事先接受病毒检测，且检测次数越多越好。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所17日公布的疫情数据显示，截至当天零时，德国单日新增新冠确诊病例50968例，新增死亡病例437例。7天感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）为331.8。全德已有70.1%的民众完成了疫苗全程接种。

罗伯特·科赫研究所16日公布的疫情周报显示，德国目前绝大多数新冠感染仍由德尔塔毒株引起，截至本月14日，经基因组测序确诊的奥密克戎毒株感染病例为112例，另有疑似奥密克戎感染病例213例。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)