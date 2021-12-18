新华社乌鲁木齐12月18日电（记者郝玉）中国新疆与乌兹别克斯坦新疆籍侨胞和留学生代表17日下午举行视频交流会。在乌兹别克斯坦的新疆籍侨胞、留学生代表通过视频连线的方式与在新疆的亲属相聚“云端”，共叙思念之情，共话家乡发展变化。

新疆维吾尔自治区政协副主席努热木·斯玛依汗从社会稳定、经济发展、民生改善、宗教和谐等方面介绍了新疆稳定发展的历史性成就。听取介绍后，在乌兹别克斯坦的新疆籍侨胞、留学生代表积极发言，交流各自在海外工作生活情况；在新疆的侨眷也向海外亲人介绍了近年来新疆的变化及党的惠民政策。

维吾尔族青年尼加提·买买提在乌兹别克斯坦攻读博士，他表示，疫情期间，中国驻乌兹别克斯坦大使馆为留学人员发放了充足的防疫物资，他和同学都感受到了来自祖国的温暖，“妈，我一切都好，一定努力完成学业，早点回到祖国做贡献。”

他的母亲海力法依·买买提托乎提在新疆克拉玛依市通过视频连线与他见面。老人说：“这几年家里变化太大了，现在我退休工资也涨了，还有医疗保险，我很知足。所谓‘种族灭绝’是彻头彻尾的谎言，你在国外一定要维护好国家利益，把我们真实的新疆宣传好。”

新疆大学中国语言文字学院教师张萍在与丈夫视频交流时说：“在我们学校的教室里、操场上，不同民族师生一起学习、工作、运动的场景随处可见，面对一些不实言论，你要为新疆做好‘代言’，把家乡发展的大好形势告诉更多人。”

努热木·斯玛依汗在视频交流会上表示，希望广大侨胞、留学生发挥好桥梁纽带作用，向更多乌兹别克斯坦民众讲好中国故事、新疆故事，为中乌两国人民友好交往、互鉴交流，构建命运共同体做出积极贡献。

当天，新疆务工人员、清真寺伊玛目、刀郎木卡姆艺术传承人还介绍了新疆少数民族就业、宗教信仰自由依法得到保障、刀郎木卡姆艺术的保护传承等情况。

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