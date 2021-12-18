新华社马那瓜12月17日电（记者赵凯 吴昊）尼加拉瓜国民议会议长古斯塔沃·波拉斯日前表示，希望强化尼中立法机构的友谊与互动，推动议会高层间交流。

波拉斯日前在首都马那瓜的国民议会接受中国记者采访时表示，中国和尼加拉瓜需开展平等合作，坚持多边主义、尊重国际法，希望推动尼中双边关系发展并实现共赢。

波拉斯说，尼加拉瓜气候宜人、水源充足、生产力较强，可发展大规模粮食生产项目。尼方希望与中方加强农业合作，提升尼农产品产量，推动优质农产品出口，如咖啡、雪茄、可可、肉类和谷物等产品，同时发掘中国对尼的潜在投资空间。

谈及日前召开的中国-拉美和加勒比国家共同体论坛第三届部长会议，波拉斯说，拉共体是拉美地区组织未来发展的基础，中拉合作“蕴含巨大机遇”。

波拉斯表示，尼加拉瓜人民勤劳勇敢、敢于抗争，不断寻找适合本国民众发展的模式。中国在中国共产党领导下取得卓越发展成就，基础设施建设实力强劲，民众生活幸福，物资供应稳定。中国人民善于灵活思考和自我批评并不断进步。

他表示，中国的经验值得尼方学习借鉴。

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