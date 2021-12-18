人民网巴西利亚12月17日电 （记者邵世均）12月16日，中国驻巴西使馆、中国国际问题研究院与巴西国际关系研究中心（CEBRI）共同举办“推动构建人类命运共同体：中国视角下的多边主义”在线研讨会。中国驻巴西大使杨万明、中国国际问题研究院院长徐步、巴西副外长德卡瓦略、中国国际问题研究院与巴西国际关系研究中心主席博尔热斯、巴西驻华大使瓦莱、巴前驻华大使卡拉穆鲁等中巴嘉宾出席并在线研讨。活动在中国国际问题研究院与巴西国际关系研究中心优兔频道全程直播。

杨万明在研讨会上致辞说，中国视巴西为中拉合作的重要支撑和世界多极化进程中的重要力量，愿在联合国、G20、金砖等国际组织和多边合作机制框架内，同巴方加强沟通协调，更好捍卫公平正义和国际秩序，更好维护广大发展中国家的共同利益，为推动疫后全球稳定发展繁荣贡献正能量。

徐步指出，当今世界正经历百年未有之大变局，世界经济复苏乏力，单边主义、冷战思维、保护主义逆流涌动。作为东西半球最大的发展中国家，中巴两国在捍卫真多边主义、应对全球性挑战等方面共识广泛。中方愿同巴方进一步增进互信、密切合作，为改善全球公共卫生治理、推动世界经济稳定增长、促进人类和平与发展作出新贡献。

德卡瓦略等巴方嘉宾表示，近年来，中国提出“一带一路”等重要国际合作倡议、倡导建立亚投行，并提出了构建人类命运共同体等重大理念。人类命运共同体的构想体现了多边主义理念，有利于维护各国共同利益，对引领国际秩序发展方向具有重要意义。德卡瓦略强调，巴中都是重要发展中国家，都是多边主义的捍卫者，巴多边理念与中方人类命运共同体内涵高度契合。面对疫情反复、经济衰退、气候变化等全球性挑战，巴外交将坚持以密切公共卫生国际合作、促进可持续发展为两大支柱。巴衷心感谢中方对巴抗疫给予的宝贵支持，愿同中方进一步加强在双边和多边领域的抗疫合作，不断完善全球卫生治理体系。巴愿在联合国等国际组织和多边机制中加强巴中沟通，共同应对全球性挑战，共同维护发展中国家权益。

中国国际问题研究院副院长刘卿、拉美和加勒比研究所所长宋均营分别围绕“全球面临的挑战与人类命运共同体的构建”“构建新型国际关系”等主题作介绍。

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