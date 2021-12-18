人民网曼谷12月17日电（记者赵益普）17日上午，中国国防部援建柬埔寨东盟军用枪射击比赛场和宪兵训练馆项目正式开工。据了解，中方向柬埔寨援建此项目，将助力柬埔寨举办2023年东盟军用枪射击比赛，也将为柬宪兵部队组织训练提供方便。

在当天举行的开工仪式上，柬埔寨副首相兼国防大臣、柬埔寨人民党中央常委迪班表示，中国政府和军队一直以来对柬埔寨王家军设施建设和人才培养等方面提供了大力支持和帮助。柬中两国两军友好关系长期以来经受住了各种挑战和风险的考验，各项务实合作不断深入发展并取得丰硕成果，充分体现了两国两军是肝胆相照、患难与共的好兄弟，向全世界充分展示了柬中友好团结，为构建人类命运共同体提供了重要示范和宝贵财富。

中国驻柬埔寨大使王文天当天表示，中柬军事合作是两国“钢铁友谊”的坚强柱石，中国军队为柬援建宪兵训练设施，就是以实际行动支持柬宪兵部队建设发展，援建的东盟轻武器射击场亦将成为柬团结引领东盟国家军队加强交流、增进友谊、深化合作的重要平台。中柬两军将一如既往相互支持，坚定推进务实合作，为深化两国全面战略合作伙伴关系和促进中柬两国人民福祉做出更大贡献。

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