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商务部回应美国连出涉华经贸制裁措施：立即停止错误做法

2021年12月18日10:32 | 来源：新华网
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新华社北京12月18日电 针对近期美国连续出台涉华经贸制裁措施，商务部新闻发言人回应称，对美方的霸凌做法，中方表示强烈抗议、坚决反对，并敦促美方立即停止错误做法。

有记者问：美国近期将多家中国机构和公司列入“实体清单”。同时，美国会通过涉疆法案，禁止进口中国涉疆产品。请问中方对此有何反应？

商务部新闻发言人表示，美方泛化国家安全，打着所谓的“人权”旗号，在缺乏事实依据的情况下，凭空捏造理由，动用国家力量，屡次滥用出口管制、投资限制、禁止涉疆产品进口等措施，对中国有关实体进行持续打压，为两国企业间的正常经贸合作设限。

发言人说，美方这些政治操弄，破坏市场原则，违背世贸组织规则和经济规律，损害中国企业合法权益，同样也损害美国企业和投资者利益，不利于全球产业链供应链稳定和世界经济复苏。美方还对中国的医学研究机构实施制裁，罔顾科学精神，违反人道主义原则，违反全人类共同价值观。

发言人强调，美方应立即停止错误做法，立即停止干扰中美两国企业正常经贸合作，立即停止侵害新疆各族群众的生存权、发展权，回到合作共赢的正确轨道上来。中方将采取必要措施，坚决维护国家主权、安全和中国企业的合法权益。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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