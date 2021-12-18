新华社布拉格12月17日电（记者邓耀敏 杨晓红）捷克总统泽曼17日在位于首都布拉格西郊的拉尼城堡举行仪式，任命新一届内阁，由新任总理彼得·菲亚拉领导的多数派联合政府正式成立。

新内阁共有18名成员，除总理外，另有4名副总理，分别由内政部、劳工与社会事务部、地区发展部及卫生部的部长兼任。农业部长提名人兹德涅克·涅库拉因感染新冠病毒仍在隔离，未能参加任命仪式。根据安排，其职位将由新任劳工与社会事务部长暂时兼任。

据当地媒体报道，考虑到明年下半年捷克将接任欧盟轮值主席国，新政府增设了欧洲事务部长和法律部长职位。

菲亚拉表示，新政府面临新冠疫情、能源价格上涨等多重挑战，将立即投入工作。

菲亚拉的公民民主党、基督教民主联盟-捷克斯洛伐克人民党以及“传统、责任、繁荣”党组成“在一起”政党联盟，并于10月上旬在捷克议会众议院选举中以微弱优势胜出。随后，“在一起”政党联盟与海盗党/市长联盟签署备忘录，决定共同组建新的多数派联合政府。

11月底，泽曼任命菲亚拉为新政府总理。

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