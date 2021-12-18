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伊核协议相关方结束第七轮美伊恢复履约谈判

2021年12月18日09:46 | 来源：新华社
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　　新华社维也纳12月17日电（记者于涛　付一鸣）伊朗核问题全面协议相关方17日在奥地利首都维也纳结束第七轮美伊恢复履约谈判，新一轮谈判将在今年年底前启动。

　　当天下午，伊核协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳科堡酒店举行。本次会议由欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持，伊朗副外长巴盖里、俄罗斯、英国、法国、德国相应官员与会，中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群出席会议。

　　王群在会后对记者表示，经过高强度密集谈判，在各方共同努力下，第七轮谈判达成重要共识，就核领域问题形成新的共同文件，为推进后续谈判进程、推动全面协议最终重返正轨打下了扎实的基础。期待各方将第七轮美伊恢复履约谈判重要共识早日转化为最终协议。

　　莫拉在会后对媒体说，重启谈判后各方与伊朗新代表团建立了良好的工作关系，已经将伊方的一些新立场纳入仍将继续讨论的案文中，希望案文能够成为谈判成功的基础。伊核谈判是非常复杂的任务，时间紧迫，各方必须做出艰难的政治决定。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，谈判举行6轮后暂停。第七轮美伊恢复履约谈判11月29日在维也纳开始举行。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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