新华社北京12月17日电 12月17日，“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会委员、新加坡国立大学李光耀公共政策学院前院长马凯硕在出席咨询委员会2021年度会议时说，美国和欧盟模仿中国先后推出基础设施建设计划，这是对“一带一路”倡议最好的褒奖。

马凯硕表示，人类正生活在非常特殊的历史时期，面临着两大全球性挑战，一是新冠肺炎疫情，一是气候变化。这两大挑战发出的信号就是人类是统一的整体，命运紧密相连。不管病毒在哪里出现，立刻就传遍全球。问题是人类现在越来越强调文化身份、国家身份和民族身份，却没有意识到生活在人类命运共同体中。人类必须学会如何团结一致应对这样的挑战、这样的疫情。我们必须建立信任，必须建立沟通渠道，必须要有能够让人们团结到一起的力量。正是因为“一带一路”倡议有很多非常具体的落地项目，它们让人类团结到一起、共同合作、建立信任，这就是“一带一路”倡议最重要的成果。“一带一路”倡议让人类能够进行合作。我们现在比任何时候都更加需要合作。

马凯硕说，中方提出绿色丝路和健康丝路非常及时，正是世界所需。如果没有2013年“一带一路”倡议的启动，就不会有绿色丝路和健康丝路。中国政府非常有预见性，非常有远见卓识，能够看到全球互联互通的需求以及全球命运联结在一起。我们可能都没有意识到“一带一路”倡议取得这么重大的成果。世界可能都不清楚中国已经为全世界提供近20亿剂疫苗，媒体报道并不是很多，但这真是巨大贡献。

马凯硕说，模仿是最好的褒奖。美国已提出美国版基础设施倡议，即“重建更美好世界”计划，欧盟也已提出“全球门户”计划。这是很好的象征和迹象，说明“一带一路”倡议非常成功，美欧都必须追赶。这其实也是美欧对“一带一路”倡议给予的最高礼赞，因为美欧意识到也应提出这样的基础设施倡议。当然，竞争也将给世界带来更多红利。

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