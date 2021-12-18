新华社明斯克12月17日电（记者鲁金博）白俄罗斯外交部发言人格拉兹17日呼吁欧盟停止制造紧张局势，通过对话解决地区共同问题。

根据白俄罗斯外交部网站17日发布的消息，格拉兹就此前一天举行的欧盟峰会回答媒体提问时表示，此次欧盟峰会除了干涉他国主权，“几乎没有可讨论的问题”。欧盟再次向白俄罗斯发出制裁威胁并不令人意外，但威胁无助于解决问题，只会使局势恶化。希望欧盟回归谨慎，采取负责任的态度。

格拉兹说，欧盟在白俄罗斯边境难民危机问题上一再捏造事实。国际组织一直在白俄罗斯边界一侧开展难民工作，欧盟却制造白方封闭边境的印象。白方再次呼吁欧盟停止制造紧张局势，通过共同努力和开展相互尊重的对话，解决地区共同问题。

近期，数以千计难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白俄罗斯施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

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