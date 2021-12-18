新华社德黑兰12月17日电（记者王守宝 高文成）伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里17日表示，本周在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判取得“良好进展”。

巴盖里当天在社交媒体上发文说，本周的谈判取得“良好进展”。谈判将在暂停几天后继续举行。

另据伊朗媒体报道，巴盖里当天在出席伊朗核问题全面协议联合委员会会议后向伊朗媒体表示，如果“另一方”接受伊方的观点和立场，下一轮谈判就可能是最后一轮谈判，有可能在最短时间内达成协议。

在回答关于当前谈判中分歧的问题时，巴盖里说，“另一方”已同意将伊方意见纳入伊核谈判的文件草案，并将以此作为下一轮谈判的基础。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，谈判举行6轮后暂停。第七轮美伊恢复履约谈判11月29日在维也纳开始，12月17日结束，新一轮谈判将在今年年底前启动。

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