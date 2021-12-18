新华社布鲁塞尔12月17日电（国际观察）三大挑战当前 欧盟团结说易行难

新华社记者李骥志 康逸 林浩

欧盟27国领导人16日召开今年最后一次峰会，原定一天的议程持续到17日凌晨才结束。与会者围绕多个议题展开讨论，其中变异新冠病毒奥密克戎毒株的传播与防控、能源价格高企导致的绿色经济转型受挫、俄罗斯与乌克兰边境地区紧张局势是会议讨论的三个重点。

分析人士指出，面对这一系列挑战，欧盟国家之间分歧明显。尽管此次峰会强调欧盟内部团结，但从峰会结果看，弥合分歧并不容易。

变异病毒考验团结

奥密克戎毒株从被确认流入欧洲到现在还不到一个月，已呈快速传播之势。随着新一波疫情来袭，意大利、爱尔兰、葡萄牙、希腊等国相继宣布外国入境者须出具病毒检测阴性证明，即便有欧盟统一认可的新冠通行证也不例外。

这样的做法引发了欧盟内部多重担忧：事实上增设的边境关卡可能导致欧洲重回去年疫情刚暴发时的混乱；欧盟新冠通行证的效力被否定；意大利在推行新措施几天后才正式通知欧盟，对欧盟统一协调抗疫造成冲击。

在此次峰会上，欧盟各国领导人重申团结一致的重要性，认为防疫决策不能干扰欧盟内部市场的正常运转，不应破坏欧盟成员国之间的人员流动自由。围绕新冠通行证的有效性，各国表示要采取统一步调，由欧盟委员会制定新的使用办法。

本次峰会还着重讨论了新冠疫苗对奥密克戎毒株的防御能力问题，强调为所有人接种疫苗并推进加强针接种对下一步防疫至关重要。然而，欧盟各国接种进程大不相同，部分国家的接种率达到或接近90%，但还有9个欧盟国家接种率不足60%。有分析认为，如果不尽快帮助增强中东欧国家民众的接种意愿，欧盟内部的“免疫鸿沟”将进一步扩大。

能源问题悬而未决

今年以来，欧洲能源价格尤其是天然气价格大幅攀升，引发人们对欧洲经济复苏前景的担忧以及对欧盟能源转型和气候政策的质疑。

欧盟委员会今年提出应对气候变化的一揽子计划提案，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量与1990年相比减少至少55%，到2050年实现碳中和。但由于欧盟各成员国能源结构迥异，能源转型节奏和力度不一，各国分歧不断显现。

本次峰会上，欧盟各国就能源问题激烈交锋。波兰和捷克指责欧盟的碳排放交易体系助推了此轮欧洲能源价格的高企，要求欧盟进行更深度的改革。

此外，如何对待核能也是此次峰会商讨能源转型的一大胶着点。德国、奥地利和卢森堡等国不支持大力发展核能，但法国认为核能是帮助其实现绿色能源转型的基础。

最终，各方未能就能源问题达成统一意见，会后公布的声明对此只字未提，该议题将留待下次峰会重新讨论。欧洲理事会主席米歇尔在会后承认，领导人们意识到谈判桌上存在不同意见，无法就一些问题达成一致。

对俄态度分歧难掩

欧盟与俄罗斯近期围绕乌克兰问题关系持续紧张。俄乌双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备，美国、乌克兰和一些欧盟国家声称俄对乌有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

欧盟峰会16日发表的声明称，俄罗斯如“进一步侵略乌克兰”将承担“巨大后果”，甚至将面临更多制裁。但声明没有提及制裁的内容和形式。有媒体认为，欧盟的制裁可能包括延缓“北溪-2”天然气管道项目的投运、断开环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统与俄罗斯的连接、限制对俄部分技术出口、对俄私人银行实施制裁等。

在发出制裁威胁的同时，欧盟也表达了愿与俄就乌问题对话的意愿。欧盟领导人说，欧盟“鼓励外交努力，并支持通过‘诺曼底模式’（即法国、德国、乌克兰、俄罗斯之间的四方会谈）实现明斯克协议的全面实施”。

分析人士指出，目前欧盟在对俄制裁问题上态度相对谨慎，是因为担忧无论是对“北溪-2”项目还是对俄金融系统的制裁，都将影响欧盟自身的能源安全及金融稳定。

与此同时，欧盟国家对待俄罗斯的态度也有差异。一些中东欧国家因历史因素以及地理上靠近俄罗斯，对俄较为防范敌视；不少西欧国家则在能源等方面与俄有合作，对俄态度相对理性。有媒体指出，欧盟对俄言论的背后，是27个成员国之间在对俄采取行动方面的持续分歧。

(责编：王禹蘅、杨牧)