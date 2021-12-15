新华社华盛顿12月15日电 新闻分析：美国国会调高政府债务上限治标不治本

新华社记者高攀 熊茂伶 许缘

美国国会众议院15日凌晨通过联合决议案，将联邦政府债务上限调高2.5万亿美元，使美国财政部的借款授权延长至2023年，暂时避免政府债务违约。但分析人士认为，从中长期来看，美国公共债务规模不断攀升的状况不可持续。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。美国国会1917年设立债务上限制度，旨在定期监督政府开支状况，但随着时间的推移，已难实现强化财政纪律、控制债务增长的初衷。自二战结束后，美国国会已修改债务上限约百次，其中大部分是上调。此次上调前，美国联邦政府债务规模已达到约28.9万亿美元。

近年来，债务上限日益成为美国国会两党政治博弈的重要筹码。今年两党关于债务上限的博弈要追溯到国会2019年8月通过的一项法案，该法案暂停债务上限生效至今年7月31日，允许财政部在此期间不受限制地发债。今年8月1日债务上限恢复生效后，财政部无法继续发债，只能采取非常规措施暂时避免出现债务违约。

对于如何提高债务上限、避免政府债务违约，两党争执不下。民主党不愿单独背负增加政府债务的政治压力，希望通过常规程序立法与共和党一起调高债务上限。而共和党不满民主党大幅增加政府支出，要求民主党独自解决债务上限问题。在僵持数月后，国会10月通过一项法案，暂时将债务上限调高约4800亿美元，确保财政部履行支付义务至12月3日。

为避免出现债务违约，美国财政部长耶伦近期敦促国会在12月15日之前再次调高债务上限，但共和党不愿配合行动。经过协商，参议院民主党领袖舒默和共和党领袖麦康奈尔上周达成协议，允许参议院绕过多数立法批准所需的60票门槛、以简单多数通过相关决议案，从而使在参议院拥有50席的民主党可以不依靠共和党支持独自提高债务上限。

最终，这项决议案以50票赞成、49票反对的微弱优势在参议院获得通过，并以221票赞成、209票反对的结果获得众议院批准，随后将递交美国总统拜登签署生效。

虽然两党常在最后期限前达成协议，但每隔几年就面临债务违约折射出美国政治极化加剧、社会共识难求、治理体系失灵、政治信用透支的严重弊端。这不仅成为美国经济增长和资本市场波动的重要风险源，其外溢效应也通过美债、美元和金融市场扩散到全球，威胁世界经济复苏和全球金融市场稳定。

此外，从中长期来看，美国财政和债务状况不可持续。美国财政部数据显示，2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）联邦政府财政赤字高达2.77万亿美元。美国独立研究机构联邦预算问责委员会指出，为应对新冠疫情和促进经济复苏，2021财年的高额财政赤字并不令人意外，但这会导致美国长期背负很高的债务，国会必须制定出一项削减财政赤字的长期计划。美国国会预算办公室预计，到今年年底美国公共债务占国内生产总值的比重将达到103%，到2050年这一占比将大幅升至195%。

一旦美国真的出现债务违约，后果将非常严重。耶伦警告，美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”，加剧新冠疫情造成的经济损伤；债务违约也可能引发利率飙升、股价急剧下跌和其他金融动荡，以及造成美国经济陷入衰退。

值得指出的是，虽然债务违约的警报暂时解除，联邦政府运营资金仍有待落实。由于两党尚无法就始于10月1日的新财年预算案达成一致，国会只能通过短期政府拨款法案暂时维持联邦政府运转。9月底以来，国会已两次通过临时拨款法案，但仅能确保联邦政府有足够资金继续运转到明年2月18日。

(责编：徐祥丽、杨牧)