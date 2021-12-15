新华社北京12月15日电（记者杨依军）国家主席习近平12月15日下午在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤。

习近平指出，很高兴在岁末之际同你举行今年第二次视频会晤，这也是2013年以来我们的第三十七次会晤。你在多个场合称赞中俄关系是“21世纪国家间协作的典范”，坚定支持中方捍卫本国核心利益，反对离间中俄的企图。我对此高度赞赏，愿同你一道，全面总结今年双边关系发展新成果，对各领域合作作出新规划，推动两国关系持续高质量发展。

习近平强调，当前，世界百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入动荡变革期。中俄关系经受住各种风浪考验，展示出新的生机活力。我同总统先生通过多种方式就重大议题保持沟通和协调，共同为中俄关系把舵领航。双方正式宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期并赋予其新的时代内涵，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，捍卫了各自国家尊严和两国共同利益。

习近平指出，中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。双边贸易额在前三个季度首次突破千亿美元大关，全年有望再创新高。中俄科技创新年圆满闭幕，一系列战略性大项目顺利实施，共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接顺利推进。两国积极展现大国担当，团结国际社会抗击疫情，阐述民主和人权的正确内涵，成为践行真正的多边主义、维护国际公平正义的中流砥柱。

习近平指出，明年，中国共产党将召开二十大，俄罗斯将进入落实《2030年前国家发展目标》的关键时期。双方应该坚持互予共享开放机遇，坚持推动全球发展议程，为建设新型国际关系、构建人类命运共同体发挥作用。

习近平强调，再过一个多月，你即将访华并出席北京冬奥会开幕式，以实际行动展示对中方办会的支持。北京即将成为世界上首个既举办过夏季奥运会、又举办过冬季奥运会的城市。目前，我们正按照“简约、安全、精彩”的原则全力筹备，各项工作已经基本就绪。我们将实现奥运互访，明后两年中俄还将举办中俄体育交流年。要以此为契机，让体育交流成为增进两国人民相互了解和友谊的桥梁和纽带。你这次访华也将是我们近两年来首次线下会晤。我期待同你届时就双边关系、重大国际和地区问题进行深入交流，相信我们将达成更多新的重要共识。我对我们的“冬奥之约”十分期待，愿同你携手“一起向未来”，共同开启后疫情时期中俄关系崭新篇章。

习近平指出，不久前，中共十九届六中全会胜利召开，会议通过并发表了一个新的历史决议，全面总结中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验。我常说，我们的目标很宏伟，也很朴素，归根结底就是让全体中国人民都过上好日子。以人民为中心是我们的根本执政理念。中俄两国都是具有世界影响的大国，也都找到了符合本国国情的发展道路。中方将一如既往坚定支持俄方为维护国家长治久安所作的努力。我愿经常同你坦诚深入交流治国理政经验，共同引领中俄关系持续高水平发展，引领两国实现民族复兴。

习近平指出，当前，国际上某些势力打着“民主”、“人权”的幌子对中俄两国内政横加干涉，粗暴践踏国际法和公认的国际关系准则。中俄双方要开展更多联合行动，更加有效维护双方的安全利益。双方要加强在国际事务中的协调和配合，在全球治理上发出更加响亮的声音，就抗疫、气候变化等全球性问题拿出切实可行的方案，在解决国际和地区热点问题中坚定捍卫国际公平正义，坚决反对披着“多边主义”和“规则”外衣的霸权行径和冷战思维。

习近平指出，去年以来，中俄积极开展抗疫合作，生动诠释了守望相助的双边关系内涵，也为推动国际社会团结抗疫、构建人类卫生健康共同体作出了积极贡献。双方要多想办法，相向而行，在严防疫情跨境传播前提下，落地更多疏通“堵点”的实际举措。我们也愿加强同俄方在病毒检测、疫苗和药物研发方面的合作对接。

习近平指出，新形势下，双方要共享发展机遇，做大合作蛋糕。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，加快前沿科技产业合作。中俄能源合作基础牢固，契合点多，双方要巩固传统能源合作存量，补充新能源合作增量，推进核能领域一揽子合作，探讨拓展可再生能源等新合作方向。

习近平指出，今年9月，我在第七十六届联合国大会上提出全球发展倡议。这是中方着眼各方特别是新兴市场国家和发展中国家面临的市场挑战，致力于落实联合国2030年可持续发展议程提供的又一全球公共产品。中方愿同俄方加强合作，为完善全球治理、推进全球发展事业发挥作用。

关于地区合作，习近平指出，上海合作组织成立20年来，中俄始终保持高水平战略协作，同其他成员国一道坚定遵循“上海精神”，不断增进团结互信，深入开展各领域合作。双方要支持本组织各成员国平稳推进国内重要政治议程，决不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政。要牢牢把握上海合作组织发展正确方向，走团结合作、安危共担、开放融通、互学互鉴、公平正义之路。中方愿继续同俄方和集体安全条约组织成员国开展灵活多样的合作，维护地区安全和稳定。

关于金砖合作，习近平指出，中方将于明年担任金砖国家主席国，主办领导人第十四次会晤等活动。我们愿同俄方保持高水平战略协作，推动金砖国家全面深化各领域合作。倡导践行真正的多边主义，支持多边贸易体制，建设开放型世界经济。抓好金砖务实合作，深化公共卫生合作，拓展“金砖+”模式，扩大金砖合作的受益范围。我相信，在中俄共同努力下，明年的金砖合作一定能够取得积极成果。

关于联合国安理会合作，习近平指出，当前形势下，安理会5个常任理事国有必要就深化抗疫合作、维护国际和平和安全、促进经济复苏加强协调，积极回应国际社会的普遍期待。中方愿同俄方保持密切沟通。

双方就当前大国关系和民主问题交换意见。习近平强调，民主是全人类的美好追求和共同价值，也是各国人民的权利。一个国家是否民主，如何更好实现民主，只能由本国人民来评判。国际上的事应当由各国共同商量着办，推行国际关系民主化、践行真正的多边主义才是人心所向、大势所趋。中方愿同俄方加强沟通协调，引导国际社会树立正确的民主观，捍卫各国正当民主权利。

普京表示，当前俄中关系正处于前所未有的历史最好时期，体现出高度的战略互信，树立了在互不干涉内政、相互尊重彼此利益基础上实现互利共赢的榜样，堪称21世纪国际关系的典范。今年是《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年，俄中正式宣布条约延期。双方克服新冠肺炎疫情影响，保持密切交往，积极推动经贸、能源、科技等各领域务实合作稳步发展，就国际和地区问题开展沟通协调。俄中战略协作已经成为有效解决各种国际热点问题、维护国际和平的重要积极因素，为巩固以国际法为基础的国际秩序发挥了重要作用。我期待很快访华并出席北京冬奥会开幕式，俄方一贯反对将体育政治化的图谋。我期待届时同你就共同关心的重要问题深入交换意见，推动俄中关系持续高水平发展。俄方愿同中方继续加强经贸、油气、金融、航空航天等领域以及战略性大项目合作，推进欧亚经济联盟同“一带一路”倡议进一步对接。加强抗疫合作，反对将疫情政治化。进一步加强人文交流，搞好明后两年体育交流年。俄方将最坚定地支持中国政府在涉台问题上的正当立场，坚决反对任何势力借涉台问题损害中方利益，坚决反对在亚太地区组建任何形式的“小圈子”，任何挑拨离间俄中关系的图谋都不会得逞。俄方愿同中方继续深化在上海合作组织、联合国安理会等多边场合的密切协作，支持中方明年担任金砖国家主席国工作，坚决反对干涉俄中两国内政和遏制两国正当发展利益的企图，捍卫国际公平正义，维护国际战略安全与稳定。俄方愿同中方就维护各国真正民主权利问题加强沟通。

双方还就其他共同关心的国际和地区问题交换了意见。

两国元首相约明年2月北京见。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加上述活动。

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