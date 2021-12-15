新华社北京12月15日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：新冠变异病毒奥密克戎毒株在欧洲迅速传播，引起广泛警惕，多国进一步收紧管控措施，严防新毒株蔓延。

荷兰国家公共卫生与环境研究所14日数据显示，该国已确诊105例奥密克戎毒株感染病例。荷兰政府当天宣布，将目前实施的新冠疫情防控措施延长至2022年1月14日，同时宣布将加快新冠疫苗加强针接种工作，以应对奥密克戎毒株的快速传播。此外，荷兰的小学将在圣诞节前提前放假，放假时间不得晚于12月21日。

荷兰目前实施的疫情防控措施包括：保持1.5米社交距离；进入所有室内公共场所必须戴口罩；超市和药店等必需品商店20时至次日5时之间停止营业；服装店、餐馆、酒吧、影剧院和室内外体育场所等必须在17时至次日5时之间关闭。

荷兰卫生大臣胡戈·德容赫说，为应对奥密克戎毒株的快速传播，荷兰将加快新冠疫苗加强针接种工作，在明年1月下旬之前为所有荷兰成年人提供疫苗加强针，同时把加强针接种条件从完成新冠疫苗全程接种后的6个月缩短到3个月。

匈牙利议会14日批准将全国应对新冠疫情的紧急状态延长至2022年6月1日。此前一天，匈牙利首次报告2例奥密克戎毒株感染病例。感染者为一对夫妇，近期没有境外旅行史。

匈牙利政府14日公布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例3575例，累计确诊1202514例，累计死亡37079例。

英国卫生与社会保健部12日发布公告说，英国新冠疫情警报级别由3级升至4级，以应对奥密克戎毒株的快速传播。英国设立的新冠疫情警报系统共分5个级别，级别越高意味着政府需要采取越严格的防疫措施。4级意味着“病毒传染性强，疫情对医疗保健服务的直接压力广泛且巨大或正在上升”。

斯洛文尼亚微生物学和免疫学研究所14日宣布，确认该国首次发现奥密克戎毒株感染病例。据介绍，该研究所从11月29日至12月6日送检的病例样本中检测到4例奥密克戎毒株感染病例，均来自首都卢布尔雅那。

截至13日，斯洛文尼亚已有超过117万人完全接种新冠疫苗，约占总人口的55.6%，接种率在欧盟国家中排名靠后。该国14日开始为5至11岁儿童自愿接种新冠疫苗。

为控制新一轮新冠疫情，斯洛文尼亚已于上月升级管控措施，要求12岁以上人群进入大多数公共场所时必须同时满足以下条件：戴口罩，完全接种新冠疫苗，或近日新冠病毒检测结果为阴性，或为新冠感染康复者，以及出示个人身份证。（执笔记者：葛晨；参与记者：王湘江、彭立军、陈浩、郭爽）

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