人民网联合国12月14日电 （记者李晓宏）当地时间12月14日，安理会召开也门问题公开会。中国常驻联合国副代表耿爽在会上发言呼吁，国际社会必须尽快提出有操作性的也门和平路线图，并以更有效、更可持续的方式应对也门当前经济和人道危机。

耿爽说，这是今年最后一次审议也门问题。一年来，也门局势未见好转，总体还在趋于恶化。马里卜和其他战线的军事冲突造成大量人员伤亡，针对沙特民用设施的频繁袭击严重威胁平民安全，中方对此深表关切。正如刚才特使在通报中所说，战场形势充分表明，没有哪一方能成为赢家，军事手段没有出路，必须坚持政治解决。

耿爽表示，中方支持联合国斡旋也门和平进程，欢迎今年3月沙特提出的和平倡议。中方希望联合国尽快提出有操作性的和平路线图。也门各方要以国家命运和人民利益为重，早日重回对话谈判的正确轨道，并为特使开展工作提供便利、给予配合。冲突各方对马里卜停火、解除对萨那机场和荷台达港封锁等问题各有关切，要展现政治意愿，坚持相向而行，就焦点问题达成均可接受的解决方案。有关地区国家也要为也门恢复和平稳定创造良好的外部环境。

耿爽指出，也门冲突延宕6年，食物价格翻倍，就业岗位缩水，民众购买力下降，数次面临饥荒风险。也门的人道需求日益紧迫，但在新冠疫情和全球人道需求上升的背景下，能调动和分配给也门的人道资源正在减少。国际社会必须以更有效、更可持续的方式应对也门经济和人道危机，保护和拯救更多生命。

耿爽指出，在此方面，联合国近期推出也门经济框架行动（Yemen Economic Framework），分阶段实施短期和中长期救援，致力于向也门提供紧急粮食救援，提高当地粮食生产力和民众购买力，降低进口食物价格，促进市场流动性，中方对此表示赞赏。希望国际社会包括捐款国加大对也门的双多边援助，同联合国系统加强协调。中方欢迎也门政府近期对国家财政金融部门作出一些调整，这有助于上述部门更加专业、高效地开展工作，强化国际社会对也门经济的信心。

耿爽最后强调，冲突各方必须保障安全、不受阻碍的人道准入，维持各个港口运转，确保人道物资尽快送达有需要的民众手中。萨菲尔号油轮问题不容拖延，希望胡塞兑现承诺，尽快允许联合国派员登船检修。

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