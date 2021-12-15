人民网联合国12月14日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽14日在安理会伊核问题公开会上发言表示，复谈是对美方态度的一次检验，国际社会高度关注伊核问题复谈进程，普遍希望谈判能取得积极成果，为当前充满不确定性和不稳定性的世界注入一些正能量。

耿爽说，伊核问题全面协议历时十年达成，业经安理会核可，是多边外交重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的关键支柱。三年前，美国执意退出全面协议，导致伊核问题形势急转直下，危机延宕至今。今年4月以来，各方在维也纳开展恢复履约谈判，取得重要进展，为美伊恢复履约带来新的机遇。希望有关各方要坚定信心，抓住机遇，互谅互让，相向而行，推动谈判沿正确轨道前进，直至最终实现恢复履约这一目标。中方对此有四点建议。

一是伊核问题复谈各方早日作出政治决断。对话和谈判是解决伊核问题的唯一正确途径。各方要继续坚持政治外交解决大方向，充分体现诚意，尊重彼此正当权益和合理关切，恢复全面协议权利和义务的平衡，确保原原本本回归协议。各方要妥善处理谈判基础问题，争取实现早期收获，维护谈判进程。在未决问题上应寻求并扩大共识，淡化政治分歧，发挥外交智慧，采取灵活态度，探讨创造性解决方案，敢于迈出关键步伐，推动谈判早日取得成果。

二是美方应解除对伊非法单边制裁。美国单方面退出伊核协议，持续对伊极限施压，是当前伊核危机的始作俑者。美方一直高喊，多边主义回来了，外交回来了，复谈就是对美方态度的一次检验。美方理应首先取消所有对伊及第三方的非法制裁，伊则应在此基础上恢复全面履约。美国一边说愿意积极参与复谈，一边于日前升级对伊制裁，这种做法违反国际法和国际关系基本准则，罔顾国际社会一致呼声，无助推进谈判进程，中方对此深表关切。希望美方以实际行动取信于国际社会，展现更多诚意，体现更多灵活，为推动早日达成共识作出更大努力。

三是营造复谈良好氛围。反复炒作伊射导问题，借国际原子能机构向伊施压，动辄鼓吹有关应对谈判破裂的“备用方案”（Plan B），甚至威胁诉诸安理会“快速恢复制裁机制”，都会干扰当前复谈进程，破坏各方维护全面协议努力，也将导致伊核局势更加复杂。各方应切实排除上述干扰，确保谈判不走极端，不入歧途。伊方也应理解各方对其核能力快速发展的关切，与机构保持建设性合作，早日解决相关未决问题。

耿爽强调，《不扩散核武器条约》（NPT）是国际核不扩散体系的基石，在防止核武器扩散方面发挥重要作用。美、英、澳开展核潜艇合作涉及武器级核材料转让，构成严重核扩散风险，对伊核问题的政治外交解决产生负面影响，这种双重标准和破坏NPT目的与宗旨的做法必须予以纠正。

四是维护地区安全稳定。中东不稳，天下难安。伊核问题牵动中东地区局势，维护全面协议就是维护地区和平稳定。地区国家应坚持对话谈判妥处分歧，域外国家应为缓和地区紧张提供建设性帮助，而不是在地区制造对立、煽动对抗，更不应将地区安全问题与恢复履约谈判挂钩。中国国务委员兼外长王毅提出实现中东安全稳定的五点倡议，即倡导相互尊重、坚持公平正义、实现核不扩散、共建集体安全、加快发展合作，体现了中方促进中东和平安宁的真诚愿望和责任担当。

耿爽指出，当前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻。由于疫情和制裁双重影响，伊国计民生受到严重冲击。秘书长在报告中呼吁各国支持“贸易结算支持机制”和采购渠道运作，助伊应对疫情挑战。中方对此表示赞同，已在力所能及的范围内为伊方提供疫苗等抗疫支持，并将继续以自已的方式助力伊方抗击疫情。

耿爽表示，作为安理会常任理事国和全面协议参与方，中方始终致力于维护全面协议的有效性，维护安理会决议的权威性，维护国际核不扩散体系的完整性。今年8月以来，中国国家主席习近平分别与伊朗、美国元首通话，中国国务委员兼外长王毅与有关各方就伊核问题保持沟通与协调。中方将继续践行真正的多边主义，积极参与恢复履约谈判，为推动全面协议重返正轨、促进伊核问题政治外交解决、维护国际核不扩散体系和中东地区和平稳定发挥建设性作用。

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