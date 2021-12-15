新华社北京12月15日电 特稿：“颜色革命”之恶果 美式民主之灾祸

新华社记者

“你可以一时欺骗所有人，也可以永远欺骗一些人，但不可能永远欺骗所有人。”美国流传的这句名言用在这些年美国频频策动的“颜色革命”上，再恰当不过。

近些年来，一场场由美国操纵或支持、打着“自由、民主”旗号、以政权更迭为目的的“街头革命”在东欧、中亚、中东等地不断上演，并被冠以“玫瑰革命”“橙色革命”“郁金香革命”“茉莉花革命”等名号。

然而，动荡之后，受害国得到的只有民生凋敝、国家衰败、治理失序等一系列恶果。这让世人认清美式民主之害与美国霸权之恶。

幻象之灭：“后来发生的一切完全不是想象的那样”

图米·拉迪斯是突尼斯一家银行的中层职员，住在首都突尼斯市中产阶级聚居的马尔萨区。2010年年底，“茉莉花革命”开始席卷这个素有“欧洲后花园”之称的北非国家。拉迪斯说自己当时“很兴奋”，“以为国家会迎来民主和繁荣”。

“后来发生的一切完全不是想象的那样，情况越来越混乱糟糕。10多年间，突尼斯共产生了11位总理、数百位部长，政府像走马灯一样换个不停，办事效率低下，腐败现象蔓延，社会治安恶化，百姓收入水平直线下降。”拉迪斯说，这几年感觉生活压力越来越大，以前去商店买东西不会太在意价格，但现在会进行各种比较。

这样的幻灭感，在“颜色革命”国家普遍存在。格鲁吉亚政治学者扎尔·安贾帕利泽说，2003年格鲁吉亚发生“玫瑰革命”，当时的反对党领导人萨卡什维利承诺建立真正的“民主社会”，肃清腐败并重振经济。“但很快，依仗着美国支持、打着‘改革、反腐’旗号上台的党派公开搞起了新的腐败，不同政见者遭到无情打压，言论自由被严格限制。这一切让格鲁吉亚人渐渐清醒过来。”

“颜色革命”中那些口号与承诺，宛如脆弱的泡沫，一个个破灭。

——2004年，乌克兰“橙色革命”后不久，“橙色阵营”内部便因争权夺利不断爆出丑闻。2014年，这个国家又二度上演“颜色革命”，政党恶斗、族群对立、社会撕裂愈演愈烈。

——2010年，数千名抗议者冲击吉尔吉斯斯坦政府机构，以“腐败和恶劣行为”为由，推翻了2005年“郁金香革命”后上台的政府。

——2011年，穆巴拉克政府在声势浩大的抗议示威中被推翻。随之而来的是政局动荡、经济停滞、恐袭频发。直至塞西政府上台，国家发展才渐入正轨。

……

当“颜色革命”走近，和平安宁便会走远，发展繁荣便会遁去。

随着幻象破灭，民众也逐渐觉醒。“2011年民众上街游行时喊的口号是‘自由、工作、尊严’，但现在回头看，人们失去了工作，生活没有了尊严，所谓的‘自由’也不能填饱肚子。”拉迪斯说。

家国之难：“我的家园变成了一片废墟”

如果不是因为国家陷入内战，38岁的利比亚人马哈茂德·穆祖吉早已顺利完成在英国的学业，或许会成为一名高薪的信息技术工程师。而现在，他只能靠教书积攒学费，希望将来还有机会实现留学梦想。

2011年，在美国及其盟友的武力支持下，利比亚反政府武装推翻了卡扎菲政权。穆祖吉因为父亲曾在前政府工作，被取消了前往英国学习信息技术的奖学金名额。“10多年来，利比亚没有统一的政治权威，武装冲突持续不断。我们的国家已成为外部势力争夺利益的牺牲品。”在穆祖吉看来，被强行改变的不仅是自己的人生，还有整个国家的命运。

与穆祖吉相比，65岁的叙利亚老人哈迪·古松的生活更加凄苦。2011年叙利亚危机爆发前，他和妻女在霍姆斯老城过着体面的生活。随着在美国等国煽动下的反政府示威演变成旷日持久的武装冲突，哈迪一家被迫踏上了逃难之路。

流离失所的日子里，哈迪一家7次搬迁，直到2014年叙政府军收复霍姆斯老城后，他们才回到家乡。然而，原来的家已经面目全非，碎石瓦砾散落一地。“这场动乱，让我的家园变成了一片废墟”。

没有国，哪有家；没有国泰，哪有民安。

——在格鲁吉亚，萨卡什维利上台后，许多国有资产被贱卖，穷人的利益被忽视。世界银行数据显示，在萨卡什维利执政期间的2007年，有38.8%的格鲁吉亚人生活在贫困线以下。

——在乌克兰，该国各项经济指标近年来断崖式下滑。根据国际货币基金组织数据，2020年乌克兰人均国内生产总值不到4000美元，在欧洲各国中排名垫底。

——在突尼斯，该国人均国内生产总值在2011年至2020年间下降超过五分之一，国家经济竞争力排名从动乱前的全球第40位跌落至2019年的第87位。

霸权之恶：“扰乱和削弱竞争对手最重要的地缘政治工具”

出生于埃及的加拿大学者阿扎·西德基曾目睹2011年发生在开罗解放广场的大规模抗议活动。后来，她根据自己的所见所思写了一本书，记述那段历史。有读者评价：“这本书让人们看到，所谓的‘民主进程’是如何破坏一个国家的稳定和公民应享有的权利。”

事实上，这些“颜色革命”大多是美国精心设计和严密操控的，目的是维护美国的霸权和利益。法国情报研究中心组织编写的一本书指出，“阿拉伯之春”是精心策划的事件，美国在其中运用的各种手法，都曾在之前的“颜色革命”中使用过，包括鼓动民众抗议、支持非政府组织、利用媒体、外交施压等。

吉尔吉斯斯坦媒体曾刊文指出，美国国家民主基金会是吉诸多媒体和非政府组织的幕后“金主”，这些受资助的组织得到国家民主基金会专门指导，善于利用选举煽动民意。

“最近几十年，‘颜色革命’成为西方扰乱和削弱竞争对手最重要的地缘政治工具。”对于美国费尽心机制造“颜色革命”的真实意图，俄新社观察家伊琳娜·阿尔克斯尼斯一语中的。

中国社会科学院前副院长李慎明认为，“颜色革命”的一个重要目标指向，既是以美国为首的某些西方国家的资本垄断利益所在的国家与地区，同时又是反对西方资本强权的国家与地区。美国等国借“颜色革命”对这些国家进行非法颠覆活动，企图培植一个亲西方、亲美国的政府，这些不是真正意义上的革命。（参与记者：黄灵、汪健、吴丹妮、潘晓菁、李东旭、李铭、关建武）

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