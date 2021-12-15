王建刚

原标题：伊朗常驻联合国代表：美欧必须全面遵守伊核协议

新华社联合国12月14日电（记者王建刚）伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特-拉万希14日在纽约联合国总部表示，美国和欧盟必须回到全面遵守伊朗核问题全面协议的状态中。

塔赫特-拉万希当天在联合国安理会就伊核协议及安理会相关决议举行会议后做出上述表态。他强调，造成当前局势的根本原因在于美国退出伊核协议并对伊朗重新实施制裁。伊朗遵守了自己的承诺，为维护伊核协议做出了非常大的努力。

塔赫特-拉万希认为，解决当前问题的唯一办法是各方承诺全面、有效和可核查地执行伊核协议。所有对伊制裁都应被解除，美方应保证不会再次退出伊核协议，也不会滥用伊核协议和安理会相关决议规定的程序。“现在是美国和欧盟履行责任、全面遵守伊核协议的时候了。选择权在他们手中。希望他们抓住机会。”

伊核协议相关方第七轮会谈9日在奥地利首都维也纳继续进行。塔赫特-拉万希说，参加会谈的伊朗团队“做好了充分准备，与其他各方进行有意义和建设性的接触，并希望看到其他各方采取同样的态度”。他指出，各方必须共同努力，展现诚意和真正的政治意愿，推动会谈取得成功。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。新一轮会谈11月29日在维也纳开始举行，12月3日暂时休会，9日继续举行。

(责编：艾雯、刘洁妍)