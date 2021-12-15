新华社北京12月15日电（记者刘红霞、刘赫垚）海关总署15日发布数据，今年前11个月，我国与俄罗斯双边贸易总值为8434.1亿元，同比增长24%，超过2020年全年水平。

数据显示，1至11月，我国对俄出口3844.9亿元，增长21.9%；自俄进口4589.2亿元，增长25.9%。

自俄进口产品中，超过七成是能源产品及矿产品，其中煤和天然气进口快速增长。具体看，前11个月我国自俄进口能源产品2987.2亿元，增长44.2%；进口金属矿及矿砂265.7亿元，增长21.7%，合计占同期我国自俄进口总值的70.9%。其中，进口原油2328.1亿元, 增长30.9%；进口煤及褐煤417.9亿元，增长171.3%；进口天然气241.2亿元，增长74.8%；进口铁矿砂96.1亿元，增长2.6%。

在黑龙江省黑河市，天寒地冻中，工作人员每天对中俄东线天然气管道工程的黑河首站重点部位进行两次巡检，确保各项参数正常。12月2日，中俄东线天然气管道迎来投产通气两周年，累计输气量约136亿立方米。今年前11个月，累计输气量91.68亿立方米，同比增长196%，为中俄两国能源合作注入强劲动力。

数据还显示，我国自俄进口部分农产品也增幅明显。1至11月，我国自俄进口菜籽油及芥籽油30.4万吨，增加59.5%；进口大麦7.5万吨，激增37.9倍；进口牛肉1.7万吨，增加235.7%。

出口方面，我国对俄出口机电产品2353.2亿元，增长28.9%，占同期我国对俄出口总值的61.2%。同期，出口劳动密集型产品763.6亿元，增长2.2%，占19.9%。

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