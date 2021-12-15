新华社华盛顿12月14日电（记者谭晶晶）12月10日夜间，美国中部6个州遭遇至少30场龙卷风袭击，截至13日已造成80多人死亡，且伤亡人数还在继续上升。大量建筑损毁，基础设施被破坏，经济损失惨重。

美国总统拜登11日表示，此次龙卷风很可能是美国历史上遭遇的最大龙卷风灾害之一。此次龙卷风破坏力有多强？为何会发生？

龙卷风是一种极其猛烈的天气现象，由快速旋转并造成直立中空管状的气流形成。按照“改良藤田级数”（EF Scale）划分，龙卷风强度分EF0至EF5共6个等级。已有迹象表明，此次美国遭遇的龙卷风属于强烈至猛烈级别，即EF3、EF4或EF5级别。EF5是龙卷风的最高级别，风速可达每小时200英里（约每小时320公里）。雷达数据显示，此次龙卷风将碎片抛向了3万英尺（约9100米）的高空，相当于一般商业飞机飞行的高度。由于此次龙卷风发生在夜间，大部分民众在睡觉，不能及时收到预警并应对，因此伤亡更加惨重。

美国气象学家表示，美国龙卷风通常发生在春季和夏季，在12月发生破坏力如此巨大的龙卷风极为罕见。美国全国广播公司报道称，此前最近一次发生在12月的EF5级别龙卷风可追溯至1957年。

据介绍，此次龙卷风是大气系统剧烈波动所致。10日，受灾地区出现反常高温，感觉更像在春季而不是12月中旬。罕见温暖天气与高湿度空气结合，为风暴形成提供了充足“燃料”。随着时间推移，风场增强，助推气流快速旋转，为形成龙卷风创造条件。当冷锋穿过受灾区域，与暖湿空气相互作用，激发出强对流风暴系统。上述因素叠加，为此次龙卷风的发生铺平道路。加之美国目前正受到拉尼娜现象影响，增加了整个密西西比河谷地区龙卷风的发生频率。

气象学家表示，虽然气候变化与龙卷风之间的确切联系尚在研究之中，但气候变化增加了极端天气的发生频率。美国伍德韦尔气候研究中心高级科学家珍妮弗·弗朗西斯表示，气候变化为产生类似此次龙卷风等极端天气所需的一些因素提供更多可能。全球变暖使大气中的热量和水分增加，为龙卷风的产生提供了更多“燃料”。来自热带的暖湿气流与来自北极的冷空气猛烈“碰撞”、产生强大对流是龙卷风形成的必要条件，而气候变化增加了其发生概率。

近年来，从高温热浪、暴雨洪灾到飓风山火，全球极端天气事件发生的频率和规模都在持续增加，全球变暖是重要推手之一。专家呼吁，各国都需做好准备，应对更频繁、更强烈的气候灾难；同时应加强国际合作，减少温室气体排放，提高气象预测的准确率，完善极端天气预警机制，以共同应对气候变化带来的挑战。

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