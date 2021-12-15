新华社里约热内卢12月14日电（记者陈威华 赵焱）巴西帕拉伊巴州州长若昂·阿泽维多14日签署一项总额为1200万雷亚尔（约合210万美元）的项目资金拨款协议，用于在该州内陆地区建造BINGO项目所需的大型单口径射电望远镜。

BINGO是射电天文和宇宙学领域的一项重大国际合作计划，于今年7月6日启动，中国和巴西、英国、法国、瑞士等国科研人员将在该项目中通力合作，并在巴西帕拉伊巴州建造一座专门用于观测宇宙中性氢气体的大型单口径射电望远镜，探测宇宙深空发射来的重要信号，从而揭示宇宙结构和暗能量的奥秘。

阿泽维多在当天举行的项目签署仪式上表示：“从今天开始，BINGO就是本州支持的科研项目，我们将尽最大可能，保证项目正常进行。”

BINGO项目总协调人埃尔西奥·阿布达拉认为，帕拉伊巴州的资金支持有助于启动本项目。这样一个重要的国际合作计划顺利实施，将有助于引领巴西天文学的发展。

中国驻累西腓总领事严宇清向帕拉伊巴州政府致贺信表示，中国和巴西同为科技大国，科技创新合作基础良好，在尖端科技特别是航天领域深度合作前景广阔，希望通过BINGO项目的成功实施，为中巴全面战略伙伴关系再添科技新动力，推动人类对宇宙的认知迈向新高度。

BINGO项目已获得巴西、英国、法国、瑞士及中国国家自然科学基金委员会重点项目支持。该项目由巴西圣保罗大学领导，英国曼彻斯特大学、伦敦大学学院、瑞士联邦理工学院以及中国团队所在的各单位参与。中国团队以上海交通大学、扬州大学、中国电科网络通信研究院为主，主要承担项目理论模板、望远镜基础建设等核心任务。

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