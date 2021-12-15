新华社日内瓦12月14日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞14日说，目前已有77个国家和地区报告了奥密克戎毒株感染病例，而实际情况很可能是该毒株已传播至大多数国家和地区。该毒株广泛传播引发的庞大病例数量可能会使卫生系统再次不堪重负。

谭德塞当天在世卫组织例行记者会上警告说，奥密克戎毒株传播速度之快是之前任何变异毒株中都不曾见到的，它很可能已传播至大多数国家和地区，只不过在一些地区还未被检测出来。他担心人们因认为奥密克戎毒株只会引发不太严重的症状而疏于防护。“即使奥密克戎引起的疾病不那么严重，但庞大的病例数量仍可能再次使准备不足的卫生系统不堪重负。”

谭德塞再次强调，仅靠新冠疫苗无法使任何国家摆脱新冠危机。各国必须加强目前已被证实有效的防护措施来阻止奥密克戎毒株的传播，这些措施包括戴口罩、保持社交隔离、室内通风和勤洗手等。

世卫组织上月末将最新报告的新冠病毒新型变异毒株B.1.1.529列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”（Ο）命名。

世卫组织在本月10日发布的一份关于该毒株的简报中说，目前有限的证据显示，奥密克戎毒株所引发症状可能不像德尔塔毒株引发的症状严重，但确实显现出比后者更快的传播速度。此外，初步证据表明，现有新冠疫苗对预防奥密克戎毒株感染和传播的效力有所下降。但由于样本数量有限且相关研究仍待同行审核，世卫组织呼吁各国加强监测和测序工作，以尽快获得有关奥密克戎毒株更完整的数据。

(责编：艾雯、刘洁妍)