新华社北京12月15日电 近期，世界多国政党政要和知名人士在参加中共中央对外联络部举办的活动中表示，中国共产党高举人民民主的旗帜，领导中国人民不断推进中国特色社会主义民主政治，实现了人民当家作主。中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央大力推进全过程人民民主建设，在减贫、医疗卫生、教育等领域取得了显著成就。中国的民主推动了中国的快速发展，保障了全体中国人民幸福生活的权利，为丰富和发展人类政治文明贡献了中国智慧、中国方案。

尼泊尔共产党（联合社会主义）主席、前政府总理尼帕尔表示，愿与中方一道，坚决反对外来干涉，积极捍卫以联合国为核心的国际体系，践行真正的多边主义，相互支持走好符合本国国情的民主发展道路。

巴基斯坦农工党领导人雷曼表示，美西方对阿富汗等国粗暴的所谓“民主改造”已经宣告失败，农工党反对西方国家以意识形态和地缘政治为考量，武断“裁定”他国民主或不民主。

马来西亚巫统前最高理事伊尔莫希扎表示，中国在经济发展、民主建设等方面取得的重要成果令人钦佩，这些成就的取得绝非偶然，中国的自主发展模式和中国共产党领导发挥了至关重要的作用。

伊朗确定国家利益委员会国际司司长巴巴伊表示，十分赞同中方有关“民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利”的重要论述。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，不应该由外国指手画脚。美国打着“民主”“人权”的旗号，对内对外实行双重标准，对自己的盟友和对手实行双重标准，粗暴干涉别国内政，毫无民主可言，完全是霸权主义、强权政治的表现。

叙利亚统一叙利亚共产党总书记哈立图表示，近期国际形势的发展再次证明，军事干涉和所谓“民主改造”贻害无穷。各国应大力弘扬习近平总书记提出的和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摒弃“小圈子”与零和博弈，推动构建人类命运共同体。

巴勒斯坦法塔赫革命委员会委员扎卡拉纳表示，中国的全过程人民民主不同于美式民主，中国从不将自己的民主模式强加于人。中国的全过程人民民主真正服务于人民，符合民众利益，值得其他国家学习借鉴。巴方将一如既往支持中国，反对美国以“民主”“少数民族权益”等为借口打压中方。

也门社会党副总书记马赫拉菲表示，民主不是只有西方所谓多党制、投票选举一种形式，中国的人民民主确保每位公民都充分享有政治、经济、社会、文化等各方面权利。中国共产党把“一切为了人民、一切依靠人民”“从群众中来、到群众中去”的理念真正转化为社会主义民主的有效实践。

阿尔及利亚民族解放阵线党中央委员、总书记政治培训事务顾问巴拉希德表示，各国对民主的定义并不相同，实现民主的路径也各有差异，应当充分尊重各国国情和人民选择。我们赞赏中国对民主的看法主张和全过程人民民主理念。面对新冠肺炎疫情，中国和阿尔及利亚努力保障人民生命安全，让全体人民享受免费医疗，这才是以人为本的真民主。

埃及共产党总书记萨拉赫表示，中国成功推进人民民主制度化、法律化，充分证明世界上没有统一的民主模式。为了实现本国人民的全面可持续发展，各国都应选择符合本国国情的民主形式和制度。

加蓬民主党副总书记阿耶努表示，民主的形式丰富多样，其本质是公民参与。有些国家通过选举来体现民主，另一些国家则通过协商、讨论、基层调研等方式制定科学政策来体现民主。每个国家都应该找到适合本国国情的民主方式。

拉美政党常设大会副主席阿吉拉尔表示，面对全球性重大挑战，各国无法独善其身。国家之间应注重发展相互尊重的关系，携手共建新世界，为弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值作出各自贡献。

巴拿马亚洲战略研究中心名誉主席胡里奥表示，中国政府的各项决策源于广大普通民众的意见，民众呼声从乡镇、区县、地市、省级再到中央层层向上传递；而在资本主义国家，权力往往掌握在一小部分人手中。西式民主制度是虚假的幻想，民众永远没有真正掌握公共权力的机会。

塞尔维亚丝绸之路互联互通研究中心主任约瓦诺维奇表示，通向真正民主的道路不能通过干涉别国内政或使用军事手段建立，民主应该是各国平等、团结和自由的选择。中国在国际关系民主化、全球社会经济公平发展和正义和平中发挥的作用值得赞赏。

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