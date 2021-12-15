新华社北京12月15日电 日本冲绳县部分民众14日举行集会，抗议驻日美军基地搬迁计划。愤怒的抗议者驾驶橡皮艇闯入施工现场海域，与海上保安厅人员发生短暂冲突。然而，面对当地民众的抗议，施工并未停止。

围绕驻日美军普天间基地搬迁一事，冲绳县民众已与日本中央政府抗争多年。日美两国政府1996年商定，将位于冲绳县宜野湾市的驻日美军普天间基地搬到该县名护市边野古地区。搬迁需要填海造地并新建两条飞机跑道。

2016年6月19日，在日本冲绳县首府那霸市一座公园内，市民手举“撤走（美国）海军陆战队”的标语。（新华社记者沈红辉摄）

冲绳民众反对这一搬迁计划，要求彻底关闭普天间基地或将其迁至县外。2018年12月14日，日本中央政府不顾冲绳民众反对，强行在边野古海域启动基地搬迁所需的填海造地工程。

如今，在工程启动3周年之际，冲绳民众14日上午驾驶船只和橡皮艇，高举“反对美军新基地”“停止投放砂石”等标语，在工程附近海域抗议，要求停止施工。在基地新址附近的驻日美军施瓦布营地门前，也有不少人集会抗议。

集会过程中，大约20艘橡皮艇闯入填海造地工程的限制区域，日本海上保安厅出动执勤人员拦截，双方发生短暂冲突。在抗议者齐声高喊“停止非法施工”等口号的背景声中，运砂船和卡车仍在作业。

日本防卫省冲绳防卫局说，截至10月末，上述工程投放砂石量为168万立方米，占工程所需总量的大约8%。

2016年12月20日，在日本首都东京，民众在日本最高法院外抗议判决结果。当日，日本最高法院就日本中央政府诉冲绳县政府“非法叫停”美军新基地建设一案作出终审判决，维持福冈高等法院那霸分院一审判决结果，裁定冲绳县败诉。（新华社记者马平摄）

长期以来，驻冲绳美军军人犯罪、军机坠毁、高空坠物和噪音骚扰等事件频繁发生，当地民众不堪其扰。冲绳县民众抱怨：冲绳面积仅占日本国土的0.6%，却是超过70%的驻日美军设施所在地。

冲绳县2019年就美军基地搬迁举行公投，超过七成的民众反对中央政府推进搬迁计划。

围绕美军基地搬迁一事，冲绳县知事玉城丹尼多次向中央政府喊话，希望“好好谈谈”。去年10月，玉城与时任首相菅义伟会晤，向后者提出反对美军基地搬迁到边野古，希望中央政府为这个美军基地“另觅出路”，双方最终不欢而散。

日本新首相岸田文雄在这一问题上的立场与前几任首相一致。他6日谈及驻日美军基地搬迁一事时说，若要确保日美同盟不受损，普天间基地在冲绳县内搬迁是“唯一办法”。（张旌）

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