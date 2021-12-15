新华社联合国12月14日电（记者王建刚）第76届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德14日表示，联大新一年的首要工作任务是推动实现全球新冠疫苗接种以及疫苗公平分配。

沙希德当天在纽约联合国总部举行的记者会上说：“疫情形势清楚地表明，除非实现全球新冠疫苗接种，否则我们将没有出路。我们的经济复苏就不可能发生，社会和教育恢复正常也不可能实现。”

在谈到世界卫生组织制定的到今年年底使所有国家约40%的人口接种新冠疫苗，到2022年中期将这一比例提高到70%的目标时，沙希德承认，今年的目标尚未实现，但他表示要向实现全球疫苗接种的目标努力。

沙希德说：“从非洲国家的疫苗接种情况看，平均接种率最高为5%或6%。因此，我们不能说已经接近疫苗公平分配的目标。但对于联合国193个会员国而言，我们必须有一个共同的奋斗目标，那就是实现全球疫苗接种。”

沙希德说，他将于明年1月13日主持召开由联合国193个会员国参加的“普及疫苗接种：从希望到行动”高级别活动，并将通过一项关于新冠疫苗的决议。

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