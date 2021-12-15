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第五批中国政府援助菲律宾疫苗运抵马尼拉

2021年12月15日14:24 | 来源：人民网-国际频道
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第五批中国政府援助菲律宾疫苗运抵马尼拉。中国驻菲律宾使馆供图
第五批中国政府援助菲律宾疫苗运抵马尼拉。中国驻菲律宾使馆供图

人民网曼谷12月15日电 （记者赵益普）12月14日，中国政府援助菲律宾的第五批新冠疫苗顺利运抵马尼拉国际机场。据悉，12月15日，菲律宾开启了第二轮全国疫苗接种行动，主要实施加强针的接种，中方援助的第五批疫苗恰逢其时。

在机场举行的疫苗移交仪式上，菲律宾全国应对疫情总协调人加尔维兹表示，第五批中国政府援助的疫苗是一场“及时雨”，也是宝贵的礼物。“菲律宾人民都应铭记，在我们最无助的时候，是中国于今年2月首先向我们捐赠了疫苗，为全国疫苗接种计划提供了重要保障。”加尔维兹说，近一年来，菲民众对中国疫苗越来越认可，相信在中方的支持下，菲律宾一定会取得抗疫胜利。

中国驻菲律宾大使黄溪连当天表示，希望新到的这批疫苗能够助力菲方加快疫苗接种进程。中方自始至终本着友好情谊和团结互助的精神向菲提供疫苗，从未附加任何条件，也无意搞“疫苗外交”。未来，中方将继续与菲携手抗疫，为菲提供力所能及的支持，帮助菲早日彻底战胜疫情。

黄溪连（左）和加尔维兹（右）在机场出席疫苗移交仪式。中国驻菲律宾使馆供图
黄溪连（左）和加尔维兹（右）在机场出席疫苗移交仪式。中国驻菲律宾使馆供图
(责编：王禹蘅、常红)

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