中外语言交流合作中心-曼谷中心供图

人民网曼谷12月15日电 （记者孙广勇）2021年首届“新汉学计划”中泰翻译大赛暨泰国留中总会第十届“中泰双语翻译大赛”决赛于14日成功举办，该活动是2021年国际中文教育交流周系列活动之一。前中国驻泰国大使张九桓、中外语言交流合作中心副主任静炜、中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、泰国留学中国大学校友总会主席丁佩佩、中国翻译协会秘书处处长刘强出席决赛开幕式。

张九桓指出，中泰双语人才对推动中泰两国在政治、经济、文旅、教育等各领域友好合作关系发展发挥着积极的作用。希望参赛选手在促进中泰友好的同时，把自己锻造成优秀的翻译人才。

静炜表示，语合中心大力支持泰国中文教育，成果显著，高水平人才不断涌现。值此国际中文教育交流周之际举办的中泰翻译大赛，希望能进一步发掘、培养高端中泰互译人才。“新汉学计划”也将为优秀选手提供来华攻读硕博奖学金、译著出版等支持和帮助，希望他们成为拥有扎实的语言功底、深厚的知识积累、宽广的国际视野、清晰的逻辑思维、敏捷的反应能力、强大的心理素质的优秀翻译人才，促进两国人文交流。

冯俊英对参赛选手充满了期待，希望选手们以此次参赛经历为新的起点，努力提高中泰双语水平和中泰互译技能，不断提升翻译综合素养，接棒中泰友好事业，为连接中泰文明和友谊做出应有的贡献。

丁佩佩认为，中泰两国对双语翻译人才的需求日益扩大，她特别希望“中泰翻译大赛”能够助力泰国当地企业发展及翻译人才培养，缓解翻译人才市场短缺问题。

来自泰国的384名选手参加了比赛海选，经过初赛笔译和复试视译两轮筛选后，共有20名选手晋级决赛。决赛主要分为“对话口译”和“主旨口译”两个环节，内容涵盖“中-泰及东盟经贸合作”“中-泰文化、旅游、科技”“中-泰社会热点”等主题，由中泰双语专家线上参与决赛口译评审。经过激烈角逐，毕业于天津外国语大学的徐丽英（Thipsirin Yindi）获得总决赛冠军。

此次翻译比赛由泰国留学中国大学校友总会、中外语言交流合作中心-曼谷中心共同承办，并获得了中国翻译协会的大力支持。在中国―东盟建立对话关系30周年之际，本次比赛将搭建中泰两国人文交流的新桥梁，发挥翻译在助推“一带一路”建设中的影响力，激励更多有志于从事翻译事业的中泰语言学习者，推动中泰关系发展迈上新台阶。

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(责编：王禹蘅、常红)