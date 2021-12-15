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美国中部龙卷风受灾最重州开启重建

2021年12月15日14:00 | 来源：新华网
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新华社芝加哥12月14日电（记者徐静）美国中部日前遭龙卷风袭击，目前已确认导致88人死亡。其中，受灾最严重的肯塔基州14日已开始重建工作。

12月14日，美国肯塔基州梅菲尔德的工人清理瓦砾废墟。新华社发（于泳琴摄）

新华社报道员14日在位于肯塔基州西南部受灾严重的梅菲尔德市看到，救援人员正在修理市中心的银行屋顶、清理受损房屋的瓦砾垃圾。在居民区，所有危房均做了标记，房屋住户由公司或州政府出资安置到酒店居住。还有志愿者和非政府组织在市区街道搭起摊位，免费发放食物和饮用水。

另据美国媒体报道，美国红十字会在肯塔基州建立了8个避难所，接纳了近200名灾民，为他们提供食品和医疗护理。

肯塔基州州长安迪·贝希尔13日在新闻发布会上说，西肯塔基龙卷风救灾基金两天时间内已收到捐款400万美元。

12月14日，美国肯塔基州梅菲尔德的居民清理自家房屋。新华社发（于泳琴摄）

12月14日，美国肯塔基州梅菲尔德的居民清理自家屋顶。新华社发（于泳琴摄）

“美国停电网站”追踪统计显示，由于几个输电塔在龙卷风中受损，截至当地时间13日晚9时，肯塔基州超过2.5万户家庭仍然没有电力供应。

据美国媒体报道，10日夜间至11日清晨，美国中部6个州遭遇至少30场龙卷风袭击。肯塔基州应急管理中心13日公布的最近数据显示，肯塔基州已确认74人死亡，另有109人失踪。

美国总统拜登15日将前往肯塔基州西部地区，视察当地灾情。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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