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海合会首脑会议强调按期实现海湾经济一体化

2021年12月15日11:34 | 来源：新华网
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新华社利雅得12月14日电（记者胡冠 王海洲）第42届海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）首脑会议14日在沙特阿拉伯首都利雅得举行，与会各方强调应尽快完成海湾共同市场建设，按期于2025年实现海湾经济一体化。

沙特王储穆罕默德在会上发言说：“我们期待建立一个繁荣的经济共同体，这需要实现收入多样化并在此基础上建立有竞争力的市场环境。”

海合会秘书长纳伊夫在会后举行的新闻发布会上说，自第39届海合会首脑会议确定2025年实现海湾经济一体化以来，连续四届首脑会议均要求按期实现这一目标。

来自海合会6个成员国的元首或元首代表出席会议，会后发表的联合声明涉及安全、反恐、防疫以及巴以问题、也门问题、阿富汗局势等地区和国际热点问题。

海合会成立于1981年，总部设在沙特首都利雅得，成员国包括沙特、巴林、阿曼、科威特、阿联酋和卡塔尔，是海湾地区最主要的政治经济安全组织。据报道，海湾经济一体化的相关立法，涉及建立关税同盟、共同市场以及金融和货币联盟等。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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