新华社北京12月15日电 就美军8月29日在阿富汗发动的无人机空袭炸死一家十口平民事件，美国国防部12月13日说，美方审查结果认定，没有人需要被追责。这一结果宣布后，遇害阿富汗平民的一名家属怒斥美国政府。

埃马勒·艾哈迈迪现年32岁，美军8月29日那起空袭夺走了他仅3岁大的女儿马莉卡和其他9名亲属。

艾哈迈迪14日接受媒体采访，被问到对美军审查结果是否感到愤怒时说：“当然！”“如果美国人这样失去自己的孩子，他们会作何反应？！”

9月2日，在阿富汗喀布尔一处被美军空袭过的居民区，一名空袭遇难者的亲属站在汽车残骸旁。（新华社发，塞夫拉赫曼·萨菲摄）

美国国防部先前称，美方将赔偿这起空袭中死者的家属。遇害者家属则曾通过媒体发声，要求美国官员当面道歉。

然而，艾哈迈迪说，美国政府从没联系过他或者其他家属，他们只是从媒体得知美方相关说法。

美国政府8月中下旬从阿富汗匆忙撤人撤军。美军8月29日在阿富汗首都喀布尔发动无人机空袭，声称摧毁极端组织“伊斯兰国”一辆威胁喀布尔机场安全的汽车。但阿富汗媒体随后报道，这起空袭实际炸死包括数名儿童在内的10名平民，而并非武装人员。

美国《纽约时报》9月10日援引死者亲属和当地居民所述报道，美军那起空袭所击中汽车的司机实为供职于一家美国非政府援助组织的阿富汗平民，另有9名平民同遭空袭身亡。

8月29日，在阿富汗首都喀布尔国际机场附近居民区，人们查看袭击现场。（新华社发，塞夫拉赫曼·萨菲摄）

媒体曝光后，美国国防部展开内部调查，最终于9月17日承认那起空袭炸死包括7名儿童在内的10名平民。

美国国防部发言人12月13日说，就8月29日那起空袭，美国防部审查得出的建议已由国防部长劳埃德·奥斯汀审定，其中没有追究责任的建议。

遭空袭丧生的司机名为扎玛赖，是埃马勒·艾哈迈迪的哥哥。

扎玛赖所供职的“国际营养与教育”组织总裁史蒂文·权13日说，美国国防部的审查结果“令人愤慨”，“我们的军队怎能错误地杀死10名阿富汗人，却毫不追究任何人的责任？”

“美国国防部为自己开脱责任时，传递出一个危险且混淆是非的信息，即其种种行为总有正当理由。”权说。

2003年12月16日，美军在阿富汗中部的瓦尔达克省巡逻。（新华社记者王雷摄）

就美方审查结果，阿富汗塔利班临时政府13日敦促美方尊重人权、惩办犯罪者。塔利班发言人比拉勒·卡里米说：“如果还有任何一点对人权的公正、尊重和对人格尊严的尊重，那么美方有责任惩罚犯罪者并赔偿受害者。”

除这起事件，《纽约时报》经调查于11月13日披露：2019年3月，美军两架战斗机在叙利亚代尔祖尔省巴古兹镇发动连环空袭，炸死大约64名平民，美国军方一开始便知晓这起事件，却一直隐瞒。

媒体曝光后，美军中央司令部承认巴古兹镇那起空袭。美方称，那起空袭系“正当自卫”，炸死80人，美方确认其中16人为“伊斯兰国”成员、4人为平民，无法确认其余60人中有多少平民。（吴宝澍）

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