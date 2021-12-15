新华社联合国12月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽14日表示，美国理应首先取消所有对伊朗及第三方的非法制裁，伊方则应在此基础上恢复全面履约。

耿爽在当天举行的安理会伊朗核问题公开会上表示，美国单方面退出伊朗核问题全面协议，持续对伊极限施压，是当前伊核危机的始作俑者。美国一边说愿意积极参与复谈，一边升级对伊制裁，这种做法违反国际法和国际关系基本准则，罔顾国际社会一致呼声，无助推进谈判进程，中方对此深表关切。希望美方以实际行动取信于国际社会，展现更多诚意，为推动早日达成共识做出更大努力。

耿爽强调，对话和谈判是解决伊核问题的唯一正确途径。反复炒作伊射导问题，借国际原子能机构向伊施压，动辄鼓吹有关应对谈判破裂的“备用方案”，甚至威胁诉诸安理会“快速恢复制裁机制”，都会干扰当前复谈进程，破坏各方维护全面协议努力，也将导致伊核局势更加复杂。各方应切实排除上述干扰，确保谈判不走极端，不入歧途。伊方也应理解各方对其核能力快速发展的关切，与机构保持建设性合作，早日解决相关未决问题。

耿爽强调，伊核问题牵动中东地区局势，维护全面协议就是维护地区和平稳定。地区国家应坚持对话谈判妥处分歧，域外国家应为缓和地区紧张提供建设性帮助，而不是制造对立、煽动对抗，更不应将地区安全问题与恢复履约谈判挂钩。

他表示，作为安理会常任理事国和全面协议参与方，中方始终致力于维护全面协议的有效性，维护安理会决议的权威性，维护国际核不扩散体系的完整性。中方将继续践行真正的多边主义，积极参与恢复履约谈判，为推动全面协议重返正轨、促进伊核问题政治外交解决、维护国际核不扩散体系和中东地区和平稳定发挥建设性作用。

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