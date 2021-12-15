新华社德黑兰12月14日电（记者王守宝 高文成）伊朗原子能组织主席伊斯拉米14日谴责美国和以色列对伊朗及其核计划的指控，并表示这些指控毫无根据，是针对伊朗的心理战的一部分，是将有关问题政治化。

9日，美国国防部长奥斯汀在会见以色列国防部长甘茨期间表示，伊朗未能在伊核谈判中进行建设性的外交接触，如果美国目前对伊朗的政策失败，美国总统拜登“准备转向其他选择”。他强调，美以等国一致致力于防止伊朗获得核武器。甘茨则将伊朗描述为“对全球和地区和平与稳定的最大威胁”。

针对上述言论，伊斯拉米14日对记者表示，这些指控毫无根据，伊朗不受此类心理战影响，伊朗走自己的路。一些国家不愿意看到伊朗的科技进步，并且通过指责、心理战、毒化气氛等，试图向公众灌输伊朗正在追求一个不合理的目标并且不致力于维护核不扩散条约等形象。

伊斯拉米表示，伊核全面协议各方都必须履行承诺，该协议是一项条约，签署国作出了承诺，伊朗也接受了承诺。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。新一轮会谈11月29日在维也纳开始举行，12月3日暂时休会，9日继续举行。

(责编：艾雯、刘洁妍)