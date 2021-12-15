人民网布达佩斯12月14日电 （记者于洋）匈牙利14日在中国成功发行10亿元熊猫债，发行期限3年。此次发行是匈牙利继2017年首次亮相中国熊猫债市场后的第三次发行，也是境外主权国家首次在中国发行绿色债券。此次绿色主权熊猫债的成功发行，也是继11月18日签署的《中华人民共和国商务部和匈牙利创新与技术部关于推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录》后里程碑式的合作项目，标志着两国在可持续发展领域的深度探索，进一步推动了中匈两国“一带一路”双边政经合作。

据此次熊猫债的承销商中国银行介绍，此次熊猫债发行符合国际资本市场协会的《绿色债券原则》要求，将纳入匈牙利的绿色资金池，用于匈牙利绿色债券框架下的合格绿色支出，旨在为政府中央预算内的支出提供资金或再融资，促进低碳发展、气候适应，发展环境可持续经济。匈牙利承诺于2050年实现气候中和，并计划到2030年，温室气体排放量在1990年基础上至少减排40%。

匈牙利作为最早与中国签署“一带一路”合作文件的国家之一，近年来，两国在经贸、金融、绿色合作等发展领域进行了广泛的合作。2017年匈牙利就成为首批进入中国债券市场的中东欧国家发行人。2019年中国银行与匈牙利中央清算所签订人民币结算协议，开立人民币结算账户，为其证券交易所计划中的人民币计价交易提供结算服务。在两国绿色金融的支持下，建设建成一大批光伏发电、风电、环保等绿色项目，为匈牙利的绿色发展与能源转型提供助力，也为当地民众带来了切实的绿色福利。

熊猫债是指境外和多边金融机构在华发行的人民币债券。近年来，随着中国债券市场进一步开放，吸引海外主体参与我国资本市场融资，熊猫债市场发展迅速。

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