人民网北京12月14日电 （记者王海林）联合国开发计划署“城市创新与零碳未来”会议13日在北京和成都两地成功举办。此次会议聚集了来自政府、国际组织、学界以及企业界的人士开展跨界交流，分享经验。会议旨在共同探讨如何通过政策、科技和金融领域的创新，激发城市创新活力，为实现低碳转型，构建“零碳未来”贡献智慧。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷表示：“世界70%的碳排放都来自于城市，所以城市零碳化至关重要，这可以帮助我们构建低碳未来，修复我们与地球的关系”。

中国科技部前副部长刘燕华强调，低碳城市是可持续发展的内生动力和低碳转型的引擎，有巨大的国际合作空间。他表示，中国目前陆续开展了6个低碳省（区）和81个低碳城市，52个低碳工业园区试点。这是一个系统工程，需要政府、企业、社会的互动和生产方式与生活方式的变革。

此次会议由联合国开发计划署和成都高新区管委会主办，商务部中国国际经济技术交流中心支持，清华大学全球可持续发展研究院作为学术合作伙伴。会议期间，各国专家解读了国内外气候变化的政策趋势走向，探究了产业零碳化和零碳产业化的发展路径，并强调了加速可持续金融体系建设的必要性。会议重点关注城市对零碳转型的助推作用，以及“科技城市”和“高新区”在城市迈向低碳转型过程中扮演的重要角色。

(责编：王禹蘅、常红)