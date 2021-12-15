小萨马兰奇为“祝福北京·圆梦冰雪”画册作序。画册截图

人民网马德里12月14日电 （记者陈晓航）中国驻巴塞罗那总领馆14日启动“祝福北京·圆梦冰雪”图片展。本次展览将通过线上和线下两种方式，展出中国和西班牙少年儿童优秀冬奥绘画作品和北京冬奥场馆风采照，为北京2022年冬奥会和冬残奥会加油鼓劲，深化中西体育交流和民间友好。中国驻巴塞罗那总领馆同时发布了“祝福北京·圆梦冰雪”画册，驻巴塞罗那总领事朱京阳和国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席、萨马兰奇体育发展基金会理事长小萨马兰奇共同为画册作序。

朱京阳表示，中国积极参与奥运会，大力申办和举办奥运会的历史，见证了中国共产党团结带领中国人民自强不息、艰苦奋斗、不断走向繁荣富强的发展史，也从一个侧面呈现了中国追求和平、和谐、友谊，倡导团结、合作、共赢，不断推动人类进步事业的贡献史。面对世界百年未有之大变局和全球应对新冠肺炎疫情大挑战，中国人民借北京冬奥会之机，向全世界发出“一起向未来”的真诚邀约，传递出共建美好世界的殷切期盼。共同的奥运历程和梦想为中西两国人民搭建了体育、文化等多个领域加强合作、深化友谊的重要桥梁。衷心祝愿北京和巴塞罗那这两座走过冬夏、开放山海的奥运城市携手促进奥林匹克大家庭的团结与进步，共创美好未来。

小萨马兰奇表示，获得奥运会与残奥会举办权的重要意义不仅限于体育领域，更意味着国际社会对一座城市、一个国家及其文化的认同。希望通过中西少年儿童的绘画作品进一步弘扬奥运精神，普及冰雪运动，加强中西两国最年轻一代间的文化、艺术交流。

本次活动得到当地政府部门和侨界的积极支持，中文、西班牙语和加泰罗尼亚语线上图片展已在“与巴塞罗那共庆新春佳节”网站发布。

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