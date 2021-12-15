人民网伦敦12月14日电 （记者许立群、周卓斌）中国驻英国大使馆发言人14日表示，英方不顾中方反对，执意发表所谓《香港问题半年报告》，歪曲事实、颠倒黑白，干涉中国内政，严重违反了国际关系基本准则。中方对此表示强烈不满和坚决反对，并已向英方提出严正交涉。

发言人强调，《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英方在香港回归后对香港承担任何责任。英方对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。中国政府管治香港的依据是中国宪法和香港基本法，而非《中英联合声明》。任何外国无权借口这个联合声明插手香港事务。

发言人强调，香港回归以来，中方始终全面准确贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针。今天，香港民众依法享有远远超出作为英国殖民地时期的更多权利和自由。香港由乱到治的事实已充分证明，中方制定并实施香港国安法、完善香港选举制度、落实“爱国者治港”原则，只会加强香港的法治建设、更好维护广大香港民众的各项权利和自由，只会扩大香港社会均衡有序参与政治、更好推动香港民主制度健康发展。同时必须指出，在法治社会，法律面前人人平等，违法必究。英方不应为违法者撑腰打气。

发言人强调，香港早已回归中国，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。中方始终为外国驻港领事机构依法履职提供必要协助和支持。同时，外国驻港领事机构必须遵守包括香港国安法在内的中国法律以及《维也纳领事关系公约》等国际法准则，不得从事任何干涉中国内政、违反法律的活动。

发言人强调，英方应该认识到，任何扰乱香港、以港遏华的图谋都不可能得逞，保持香港长期稳定繁荣符合包括英国在内的各方利益。我们再次敦促英方认清现实和大势，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政，不要给中英关系制造新的障碍。

(责编：王禹蘅、常红)