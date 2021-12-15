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人民网旧金山12月14日电 （记者邓圩）中国—俄勒冈州气候变化与可持续性论坛日前在线上举行。中国驻旧金山总领事王东华表示，论坛既是落实中美两国元首共识、加强双方气变等各领域务实合作的重要举措，也是为了让作为我们共同家园的地球变得更加美好的重要行动。

论坛由天津市人民政府外办、福建省人民政府外办、中国驻旧金山总领馆、俄勒冈中国理事会共同举办，中美政商学侨等各界代表80余人参加。

王东华向论坛中美嘉宾介绍了中国政府在应对气候变化进行的不懈努力。他表示，中国应对气候变化不仅决心坚定，而且行动有力，成效显著。中国大幅超额、提前完成了2020年气候行动目标，用15年时间把碳排放强度降低48.4%，累计少排放二氧化碳58亿吨。中国已成为全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家，是全球增绿固碳的主要贡献者。仅2020年一年，中国完成人工造林677万公顷，相当于俄勒冈州面积的四分之一。

美国联邦众议员布鲁门诺尔表示，俄勒冈州与中国经济、文化联系密切，双方每年贸易往来达数十亿美元，武夷山和火山口湖公园的合作关系树立了自然资源保护国际合作的典范。双方可在应对气候变化领域进一步发挥友好伙伴关系作用。应对气候危机不可能一蹴而就，但只要双方坚持合作，积少成多，积小成大，就有成功希望。

与会者形成共识，作为世界最大发展中国家和最大发达国家，中国和美国在应对气候变化问题上肩负着重要责任。

天津市副市长王旭表示，天津市与俄勒冈州结好7年来，各领域合作取得积极成效，两地友谊不断深化。希望双方用好中国—俄勒冈州气候变化与可持续性论坛这一平台，以务实行动推动应对气候变化举措落地实施，开创友城务实合作新局面。

福建省委常委、副省长郭宁宁表示，福建与俄勒冈州是渊源深厚的友好省州，希望两省州积极拓展气候变化领域友好交流与务实合作，开展低碳技术联合研发，加强绿色产业投资与合作，共同培育生态系统碳汇能力，深化国家公园交流互鉴。

本次论坛分为智库与企业论坛、技术与创新论坛、基层非政府组织论坛、国家公园分会四个板块。

(责编：王禹蘅、常红)