驻尼日利亚大使崔建春讲话。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾12月14日电 （记者姜宣）由驻尼日利亚使馆主办、尼中国研究中心协办的以“构建新时代中非命运共同体：尼日利亚的行动与贡献”为主题的圆桌论坛14日在首都阿布贾中国文化中心举行。中国驻尼日利亚大使崔建春、尼中国研究中心主任奥努耐居，阿布贾大学、贝兹大学教授、学者及媒体记者等共30余人参加了活动。

崔建春指出，中非合作论坛第八届部长级会议在塞内加尔胜利召开，会议取得了丰硕成果，充分证实了中非携手共克时艰、共同发展的强烈愿望。

崔建春表示，一个国家是否民主取决于这个国家是否由人民当家作主。中国的民主恰恰体现在确保了绝大部分中国人民的利益福祉，同时还有力支持了国际关系上的民主，而不是鼓动独裁或制造分裂，中国的民主进程是对国际政治与人类进步的巨大贡献。

崔建春就台湾问题表示，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，一个中国的历史与法律事实不容挑战。一个中国政策是国际社会共识，成为了国际关系承认的准则。中方对尼日利亚坚持一个中国原则表示欢迎。

奥努耐居表示，一直以来，中国受到西方国家的诋毁，说中国对非洲做得不够。但事实上，中国做得比任何一个国家都好。中非合作论坛第八届部长级会议上，中方宣布再向非洲提供10亿剂新冠肺炎疫苗，为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家等等，都是有力证明。长期以来，中国对非洲提供了大量帮助，极大地推进了非洲国家的发展，改善了非洲人民的生活。以人民为中心，服务中国人民及世界人民，是中国民主进程的核心，是真正意义上的民主。

奥努耐居在简要介绍中国当代史时表示，非洲国家也曾深受殖民主义迫害，台湾问题是中国内政，当前非洲国家应与国际社会一道，坚定支持一个中国政策。

与会人士热烈祝贺中非合作论坛新一届会议成功召开，高度赞赏会议取得的重要成果。

针对中国全过程人民民主理念，与会人员给予了高度评价。认为在中国式民主支撑下，中国经济飞速跃升，摆脱极端贫困，人民生活幸福富足，实现了真正意义上的民主。他们表示，不存在普世民主模式，各国须依据国情和历史条件选择适合自身的民主模式，妄图把自身民主强加他国的做法本身就不民主。尼日利亚应该学习中国经验，找到适合自己的民主模式。

“构建新时代中非命运共同体：尼日利亚的行动与贡献”圆桌论坛现场。人民网记者 姜宣摄

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