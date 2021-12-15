新华社坎帕拉12月14日电（记者张改萍）中国政府向乌干达提供粮食援助物资交接仪式14日在联合国世界粮食计划署（粮食署）驻乌干达办事处举行。

今年2月，中国政府与粮食署签署协议，向乌干达提供粮食援助。当天交接的援助物资用于支持粮食署在乌干达东北部卡拉莫贾地区开展的学校营养餐项目，为新冠疫情下学校关闭的中小学生提供“带回家的口粮”。

粮食署驻乌干达代表阿卜迪拉赫曼·梅加格在交接仪式上称赞中国对粮食署项目的支持。他说，教育是弱势社区修复和重建生计的重要途径，中国的捐赠使粮食署能够在学校关闭的情况下坚持为学童提供食物，通过营养餐项目鼓励学生继续上学。

乌干达总理办公室北部事务国务部长格蕾丝·奎尤克维尼表示，这一援助项目对于帮助卡拉莫贾地区面临粮食安全问题的饥饿人口至关重要。

中国驻乌干达大使张利忠表示，该项目为中国、乌干达和国际组织在加强粮食安全方面的合作和伙伴关系树立了良好榜样。中方致力于支持乌干达的未来劳动力，重视与粮食署合作，将与乌方进一步探索减贫和粮食安全领域的新举措，为乌政府推动社会经济转型、增进乌人民福祉提供便利。他还寄语当地学生不中断学业，努力学习，为国家和家乡发展做贡献。

2017年，中国政府通过粮食署驻乌干达办事处向乌政府提供了粮食援助，超过20万人受益，其中大部分是卡拉莫贾地区的学童。

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