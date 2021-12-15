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中国援助喀麦隆新冠疫苗运抵雅温得

2021年12月15日08:39 | 来源：新华网
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新华社雅温得12月14日电（记者罗毓）中国政府援助喀麦隆的两批新冠疫苗14日上午运抵喀首都雅温得恩西马兰机场。

据悉，此次援助为中国向喀麦隆追加捐赠的第二、第三批疫苗，均为中国国药集团新冠疫苗，并配套相应数量的注射器。

中国驻喀麦隆大使馆经济商务参赞郭建军在疫苗交接仪式上说，包括喀麦隆在内的非洲地区疫苗存有量和接种率都很低，在当前奥密克戎等变异毒株肆虐的情况下，中国的无偿援助意义重大。中方始终在抗击新冠疫情领域坚定支持非方，在前不久举行的中非合作论坛第八届部长级会议期间，中方庄重承诺将继续向非洲提供疫苗。在中非合作的大框架下，中喀卫生合作与共同抗疫必将取得丰硕成果。

喀麦隆卫生部疫苗扩展计划常务秘书长恩杜拉表示，面对疫情反复，接种疫苗是抗疫最有效的手段之一。疫苗缺乏阻碍了喀麦隆的接种进程，中国此次捐赠的疫苗可谓正当其时。喀方高度重视喀中关系，中国无偿捐赠疫苗不仅加深了双方卫生领域合作，也深化了喀中友谊。

今年4月，中国向喀麦隆捐赠了国药集团新冠疫苗，这是喀麦隆收到的首批国外援助疫苗。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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