新华社莫斯科12月14日电（记者华迪）俄罗斯总统普京14日与法国总统马克龙通电话，讨论白俄罗斯与欧盟国家边境难民危机、乌克兰局势等国际热点问题。

据克里姆林宫网站发布的消息，普京在通话中表示，波兰和波罗的海国家违反了保护难民权利的国际义务。有必要根据人道主义法规范解决白俄罗斯与欧盟国家边境难民危机。他赞成欧盟和白俄罗斯直接接触以讨论边境难民问题。

谈及乌克兰局势，普京表示，乌克兰当局在一些西方国家纵容下，蓄意加剧乌东地区接触线地带的紧张局势。此外，乌克兰正在配备的现代化武器对俄罗斯安全构成直接威胁。应立即启动国际谈判，为排除北约进一步东扩和在俄邻国部署威慑俄武器的行为建立法律保障。

消息说，两国领导人还讨论了纳戈尔诺-卡拉巴赫地区问题。

另据法国总统府当天发表的新闻公报，马克龙在通话中重申对乌克兰主权和领土完整的重视，支持在“诺曼底模式”框架内执行明斯克协议。

近期，数以千计主要来自中东地区的难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

此外，俄乌关系近期加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国和乌克兰声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。（参与记者：唐霁）

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